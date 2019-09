Decenas de vecinos de Santa Cruz protestan ante el complejo para los 'menas': «Nos han engañado»

Vox exige una solución que no implique «el incumplimiento del acuerdo de investidura»

La protesta vecinal junto al centro de 'menas' de Santa Cruz estuvo liderada por la plana mayor de Vox en la Región. Desde la diputada por Murcia en el Congreso, Lourdes Méndez, al portavoz de la formación en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, pasando por la concejal en el Ayuntamiento de Murcia Inmaculada Ortega. Fue Liarte quien dejó claro que Vox «está de acuerdo con que se preste la asistencia a los 'menas' que marca la ley». Sin embargo, Liarte insistió en que este centro «no reúne las condiciones mínimas que exige el ordenamiento jurídico, y acumula varias irregularidades».

Por eso, el portavoz de Vox confió en que «el Gobierno del PP sea capaz de encontrar en los próximos días una solución que no implique el incumplimiento del acuerdo de investidura». También se refirió a la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBi, Familias y Política Social, Isabel Franco, «que tendrá que explicar por qué se ha procedido de esta manera, con nocturnidad y procurando que los vecinos de Santa Cruz y de Murcia no nos enteráramos». Según Juan José Liarte, «lo que está sucediendo en Santa Cruz solo es una muestra de lo que está sucediendo en toda España y en Europa. La Delegación del Gobierno soltó por las calles de Cartagena a 30 argelinos indocumentados, a los que, además, no se les permite trabajar en nada que sea legal. Si no pueden tener un trabajo legal, ¿qué creen que harán para comer?», preguntó.

Por su parte, Lourdes Méndez adelantó que ha elevado una pregunta al Gobierno de la nación para conocer «cuáles son los criterios para implantar estos centros de menores». Dijo que «Santa Cruz no tiene ambulatorio, no tiene Policía Local, pero sí tiene un centro de 'menas' que, sin cumplir los requisitos, puede ser una fuente de conflictos».