Cultura abre la puerta a que el sistema de riego tradicional de Murcia sea Patrimonio Inmaterial
LA VERDAD
Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:29
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución del Ministerio de Cultura por la que se incoa el expediente para declarar a ... los sistemas históricos y tradicionales de regadío como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.
La asociación conservacionista Huermur celebró la apertura de este procedimiento, que ya demandó ante el Ministerio en febrero de 2024, señalando que supone «un espaldarazo» a la protección de la huerta de Murcia y abre nuevas vías de defensa para su red milenaria de acequias y regadíos tradicionales.
Huermur recalca que esta incoación ampara a todas las comunidades de regantes históricas y a sus acequias tradicionales, desde las grandes instituciones reconocidas internacionalmente, como el Tribunal de las Aguas de Valencia o el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, hasta las comunidades locales que vertebran vegas, huertas y regadíos de montaña en todo el país. En el caso de la huerta de Murcia, dice la asociación, ello incluye tanto las acequias mayores (Aljufía, Alquibla, Barreras, Raal Viejo, Benetúcer, entre otras) como la extensa red de acequias menores que estructuran el territorio. Huermur anuncia que peleará para que esta declaración no se quede en lo genérico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.