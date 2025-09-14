Cultura abre la puerta a que el sistema de riego tradicional de Murcia sea Patrimonio Inmaterial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución del Ministerio de Cultura por la que se incoa el expediente para declarar a ... los sistemas históricos y tradicionales de regadío como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

La asociación conservacionista Huermur celebró la apertura de este procedimiento, que ya demandó ante el Ministerio en febrero de 2024, señalando que supone «un espaldarazo» a la protección de la huerta de Murcia y abre nuevas vías de defensa para su red milenaria de acequias y regadíos tradicionales.

Huermur recalca que esta incoación ampara a todas las comunidades de regantes históricas y a sus acequias tradicionales, desde las grandes instituciones reconocidas internacionalmente, como el Tribunal de las Aguas de Valencia o el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, hasta las comunidades locales que vertebran vegas, huertas y regadíos de montaña en todo el país. En el caso de la huerta de Murcia, dice la asociación, ello incluye tanto las acequias mayores (Aljufía, Alquibla, Barreras, Raal Viejo, Benetúcer, entre otras) como la extensa red de acequias menores que estructuran el territorio. Huermur anuncia que peleará para que esta declaración no se quede en lo genérico.