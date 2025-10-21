La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de los vehículos de Bolt, rotulados con la marca de la compañía, que ya operan en Murcia. Cedida

Bolt solicita que la nueva regulación de VTC en la Región de Murcia no limite los trayectos urbanos

La operadora considera que «no tiene sentido que un usuario en Cartagena u otra ciudad no pueda reservar un trayecto de ida y vuelta dentro de la propia Comunidad»

LA VERDAD

Martes, 21 de octubre 2025, 18:08

La operadora de vehículos con conductor (VTC) Bolt, ante la inminente aprobación parlamentaria de Proyecto de Ley de VTC de la Región de Murcia, fruto de la tramitación del decreto vigente, aseguró este martes que esta normativa ha generado una «fragmentación regulatoria que perjudica tanto al derecho de movilidad de la ciudadanía como a los intereses de las pymes y pequeños propietarios de licencias». Según señaló la empresa, en la actualidad las VTC solo pueden prestar servicios en los municipios en los que están domiciliadas y los Ayuntamientos cuentan con total discrecionalidad para imponer nuevas restricciones.

«En una región uniprovincial como es Murcia, donde vecinos y turistas se desplazan de manera habitual entre los diferentes municipios, no tiene sentido que un usuario en Cartagena u otra ciudad no pueda reservar un trayecto de ida y vuelta dentro de la propia Región. Este tipo de restricciones impide a las empresas de transporte actuales realizar trayectos frecuentes, afectando especialmente a quienes cuentan con una o dos licencias, que en algunos casos ya se enfrentan a situaciones económicas límite», lamentó la empresa en una nota de prensa.

La operadora sostiene que el modelo adoptado en otras regiones uniprovinciales similares, como Madrid, «demuestra que la convivencia entre taxi y VTC es posible. Apostar por la armonización normativa en el conjunto de la comunidad autónoma permitiría que cualquier persona, independientemente del municipio donde solicite el servicio, disfrute de los mismos derechos de movilidad».

Bolt valora «de manera positiva» que los distintos grupos parlamentarios hayan planteado enmiendas para mejorar la regulación en esta línea. «Creemos que todavía existe margen de mejora antes de la aprobación definitiva mañana en el Parlamento», señaló la empresa, que subrayó «la necesidad de establecer una moratoria para nuevas licencias de taxi o VTC y que el otorgamiento de nuevas licencias responda al interés general, tal y como establece la jurisprudencia de la Unión Europea».

