La biblioteca del Cuartel de Artillería de Murcia cierra tres meses por obras de mejora

Desde este lunes, la Biblioteca Municipal Río Segura, en el Cuartel de Artillería, está cerrada por obras de mejora.

La Biblioteca Municipal Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería de Murcia, permanecerá cerrada durante los próximos tres meses tras el inicio, esta semana, de las obras de mejora en el sistema de climatización. El Ayuntamiento destinará a esta actuación 88.000 euros, según han explicado fuentes municipales.

El plazo estimado de duración es de unos tres meses, por lo que «a final de año abriría este espacio municipal con una nueva bomba de calefacción y refrigeración, empleando nuevas instalaciones térmicas renovables basadas en aerotermia», añaden estas mismas fuentes.

Las obras supondrán «un importante ahorro energético» para este espacio de 1.000 metros cuadrados, por el que pasan a diario unas 200 personas y que atiende a 73.000 usuarios al año.

Los dos equipos de climatización externos instalados en la planta principal de la Biblioteca Municipal Río Segura serán reubicados en otras instalaciones de esta Red de Bibliotecas que suman 18 espacios para la lectura, y otras actividades, en todo el municipio.

La Biblioteca más cercana es la del Barrio del Carmen, y para uso específico de estudio está la Sala de Estudio habilitada en la Facultad de Turismo. Allí, los estudiantes puedan hacer uso de este espacio de 8:30 a 19 horas, gracias al convenio suscrito entre la Concejalía de Educación y The Open Faculty.

