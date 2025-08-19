El Ayuntamiento de Murcia destina 340.000 euros a la puesta en marcha del aparcamiento de Abenarabi Los trabajos durarán cinco meses, lo que retrasa la apertura de la infraestructura a principios de 2026

El Ayuntamiento de Murcia licita las obras para la puesta en marcha del aparcamiento del edificio municipal en la avenida Abenarabi, lo que permitirá su apertura al público general después de 15 años. Se otorga un presupuesto de 340.000 euros para los trabajos, que tendrán una duración de unos cinco meses. Ese plazo supone el retraso en la apertura de la infraestructura a los primeros meses de 2026.

Se llevará a cabo, además, una actualización del diseño y las instalaciones del mismo para dotarlo de las exigencias técnicas y funcionales a fin de garantizar una óptima gestión del aparcamiento y una implantación de usos versátil, eficiente y competitiva.

Estas obras permitirán la apertura de las tres primeras plantas del aparcamiento, con un total de 440 plazas, de las que 341 se destinarán al público y otras 99 a vehículos municipales.

Este compromiso se verá también reforzado mediante plazas destinadas a personas con movilidad reducida, al tiempo que se fomentará la sostenibilidad mediante las reservadas a vehículos eléctricos.

La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con que cuenta el subterráneo se producirá más adelante, una vez analizada la demanda y necesidades existentes.

Los trabajos se dividen en siete lotes, que comprenden el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, la limpieza, electricidad, sistemas contra incendios, ascensor y pintura, realizándose los trabajos de varios de ellos de forma simultánea, lo que permite agilizar los plazos y lograr la apertura de este subterráneo en un menor lapso de tiempo.

El nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación Aparcamurcia, que aglutina todos los aparcamientos de gestión municipal, incluyendo subterráneos, disuasorios y SER (la nueva ORA), lo que permitirá una mayor comodidad a la hora del acceso y pago del estacionamiento sin necesidad de obtener ticket.

De esta forma, la barrera se abrirá al acceder al aparcamiento y al salir de él, procediéndose al cobro de forma automática y notificando el importe abonado a quienes tengan activado el sistema de autopago en la aplicación, lo que permitirá una mayor agilidad y sostenibilidad al eliminar el papel gracias al sistema de lectura de matrículas. Este sistema será compatible con el tradicional de obtención del ticket y abono en el cajero.

Este aparcamiento contará con 58 cámaras que reforzarán la seguridad y agilizarán la detección de cualquier incidencia que pudiera darse en el estacionamiento, permitiendo solucionarla en un tiempo récord, manteniendo de esta forma el subterráneo en un estado óptimo de conservación.

Además, esta licitación se encuentra la limpieza del estacionamiento, a la que se da una gran importancia para que los usuarios disfruten de una experiencia plenamente satisfactoria y el mantenimiento de los sistemas de protección de incendios tanto activos como pasivos.