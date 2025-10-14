La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un joven accede al Palacio de Justicia de Murcia, sede de la Audiencia. Nacho García

La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

El tribunal considera que no existen «corroboraciones objetivas» que apuntalen el testimonio de la denunciante

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:16

La Audiencia Provincial ha revocado la sentencia que condenó a un año y nueve meses de cárcel al encargado de limpieza de una conocida discoteca ... de Murcia por supuestos abusos sexuales a una de sus empleadas. Los magistrados de la Sección Segunda, en su resolución, consideran que la condena se fundamentaba únicamente en el testimonio de la víctima y que este no se vio apuntalado, en el transcurso del juicio, por las «corroboraciones objetivas y externas imprescindibles».

