Queman y decapitan a un centenar de palomos de un vecino de Los Ramos 01:42 Algunos de los palomos quemados en una finca de Los Ramos. / LV Denuncia que se trata de un «asesinato» y que las pérdidas que ha sufrido «superan los 20.000 euros» JORGE GARCÍA BADÍA Viernes, 23 noviembre 2018, 18:36

Como cada día, al dejar a sus dos hijas en el colegio, se dirigió al Carril Conde de Almodovar para dar de comer al centenar de palomos que tiene en una parcela de la huerta de Los Ramos. Al llegar, la imagen no pudo ser más dantesca: «Les habían echado gasolina y los habían quemado vivos». Francisco no pudo salvar a ni uno solo de sus pichones, parejas de hembras ni a los palomos anillados y pintados con los que participa en campeonatos comarcales y provinciales de colombicultura. «Esto es para pillar al autor y meterlo en un psiquiátrico», zanja, dolido, a 'La Verdad'. Y no exagera, ya que en la caseta donde los cría también halló a otros tantos decapitados. Las pérdidas que ha sufrido superan los 20.000 euros. «Es un asesinato».

Este truculento episodio, ocurrido en la mañana de este viernes, a las 9.30 horas, ya ha sido denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de Torreagüera que ha inspeccionado la parcela. Francisco hace un llamamiento para que los vecinos de la pedanía se dirijan a la Guardia Civil y les faciliten información en caso de haber presenciado algún movimiento extraño en la finca, situada detrás de la ermita de la Virgen de la Huerta.