Arrecian las quejas en Murcia por la ausencia de luz en un acceso a Nueva Condomina

No siempre se ve la luz al final del túnel, pese a la extendida expresión popular. Eso debieron de pensar los vecinos de la zona ... de Nueva Condomina cuando volvió la electricidad después del masivo apagón de la semana pasada, ya que el 'milagro luminoso' no se hizo en un transitado tramo que conecta el centro comercial con la A-7. Concretamente, se trata de casi dos kilómetros de la denominada avenida Nueva Condomina, que discurre entre la rotonda de acceso a la autovía A-7 (a la altura de Cabezo de Torres-El Esparragal) con el estadio de fútbol Enrique Roca, donde circular de noche supone ir «completamente a oscuras», según denuncian vecinos y conductores que usan habitualmente esta vía del municipio de Murcia.

«Más de un año» a oscuras

A Carlos Insúa, administrador de las comunidades de propietarios de las Torres Nueva Condomina Golf y Terrazas Green, le cuesta recordar cuánto tiempo llevan apagadas las farolas del tramo mencionado. Calcula que ha pasado, al menos, «más de un año» desde que la zona se encuentra a oscuras y lamenta profundamente el «abandono total» al que, en su opinión, están sometidos los más de 350 vecinos a los que representa. «Nos sentimos ciudadanos de segunda, aunque pagamos impuestos como el resto de vecinos y no tenemos ni siquiera servicio de recogida de basura ni de limpieza viaria después de más de quince años aquí; son gastos que corren de nuestra cuenta a través de la junta de compensación», explica.

Vecinos y clientes del centro comercial denuncian «abandono total» de la zona por parte del Ayuntamiento

Malestar que, según resalta Insúa, han trasladado al Ayuntamiento de Murcia en varias ocasiones «sin obtener respuesta ni soluciones de ningún tipo». En el caso de la ausencia de iluminación en farolas del ramal, desde el Consistorio responden que «es una instalación recepcionada en 2007» que ha sido objeto de varios episodios de vandalismo que se han saldado con el «robo de cableado de cobre».

Sistema antirrobo de cobre

«En este tramo se ha repuesto el cobre en varias ocasiones a lo largo de los últimos años», asegura el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén. A lo que el edil añade que «se está implantando un sistema antirrobo en las luminarias para garantizar que estos actos de vandalismo no se produzcan. Ya se instalaron en alumbrado público hace años y ahora se está reforzando en más zonas». Sobre las fechas, Guillén no detalló plazos.

Una respuesta que no convence en absoluto a los vecinos de la zona. «No hay excusas para que no haya iluminación durante tanto tiempo en una zona comercial tan transitada como esta», indica Carlos Insúa, quien considera que «si esto pasara en el centro de la ciudad, no creo que estuvieran las farolas sin el cobre tantísimo tiempo; robarían por la noche y a la mañana siguiente se estaría reponiendo el cableado para que funcionaran».

«Hay que poner las largas»

Empleados y clientes de Nueva Condomina también sufren a diario las consecuencias de la falta de iluminación. «Hay que poner las largas porque cuando cae la noche no se ve absolutamente nada, sobre todo en días lluviosos», aseguraba Aurora Martínez en su puesto de trabajo. Brenda Carrillo reafirmaba en la sensación de abandono que tienen los vecinos. «Creo que la zona está más dejada que la última vez que vine a comprar al centro comercial», comentaba esta vecina de Ulea que vive en La Manga.

Por su parte, Samuel Payá y Patricia Bellot, dos clientes procedentes de la localidad alicantina de Pinoso acompañados de sus hijos, coincidían en que «me parece mal que roben el cableado, pero no entiendo que no lo repongan; el mantenimiento es fundamental». Mientras tanto, aún habrá que esperar a que se haga la luz.