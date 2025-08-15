Casi 52.000 murcianos utilizan las piscinas de Murcia este verano En las 12 instalaciones municipales trabajan 235 personas, que velan por la seguridad y la limpieza

LA VERDAD Viernes, 15 de agosto 2025, 11:39 Comenta Compartir

Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas una de las opciones de ocio que ofrece el Ayuntamiento de Murcia son las 12 piscinas municipales recreativas, de las que los ciudadanos pueden hacer uso tanto en la ciudad como en pedanías. Desde que abrieron sus puertas todas ellas, de forma escalonada y siendo la primera Murcia Parque el pasado 9 de junio, ya son cerca de 52.000 los usuarios que han accedido a alguna de ellas.

Estas instalaciones se encuentran en Rincón de Seca, La Ñora, Sangonera la Verde, Alquerías, Sangonera la Seca, El Raal, Corvera y Aljucer, que abrieron al público el pasado 1 de julio. Igualmente, los vecinos de las pedanías de Espinardo, El Palmar y Puente Tocinos están disfrutando de un baño en sus respectivas instalaciones desde el pasado 8 de julio.

En este sentido, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, destacó que «el objetivo de esta campaña es ofrecer a los murcianos espacios de ocio saludables y accesibles en sus propias pedanías, fomentando la práctica deportiva y la convivencia en familia».

Además, subrayó que «hemos realizado una inversión total de 1.625.909 euros para garantizar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, una cifra que demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la calidad de los servicios públicos».

Los precios de acceso se mantienen para facilitar el disfrute de todos los vecinos: 2,35 euros para menores de 4 a 17 años y 4,35 euros para adultos, existiendo además bonos de 15 y 30 usos.

El horario de apertura de estas 12 piscinas municipales es de martes a viernes de 12.00 a 20.00h, mientras que sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00h.

El programa de piscinas cuenta con la participación de 235 trabajadores, quienes velan diariamente por el buen desarrollo de la temporada. La oferta además se completa con cursos de natación y actividades deportivas dirigidas a todas las edades, con inscripciones abiertas desde el pasado 19 de junio a través de la web municipal.