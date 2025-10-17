Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal La Policía Nacional también se incauta de más de un kilo de 'rossin', un arma de fuego, munición y varios vehículos

LA VERDAD Viernes, 17 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Más de 4.300 plantas de marihuana encontraron los agentes de la Policía Nacional en la pedanía murciana de La Ñora durante una operación contra un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes, que se ha saldado con nueve detenidos. A todos se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Además, también se ha incautado más de un kilo de 'rosin' (un derivado concentrado del hachís) un arma de fuego, numerosa munición, dinero en efectivo y varios vehículos.

Según la Policía Nacional, el grupo generaba «conflictividad en la zona y una gran sensación de inseguridad». De hecho, la investigación empezó hace meses, en abril, de forma coordinada entre la Udyco de la Policía de Murcia y la Central. La red estaba organizada en viviendas, que contaría en su interior con diversas plantaciones de marihuana, todas ellas gestionadas por un clan familiar. La operación permitió comprobar la existencia de conexiones fraudulentas a la red de distribución de electricidad, que estarían generando un importante riesgo de incendio, con consecuencias fatales para la vida e integridad de los vecinos de la zona.

Operación de la Policía Nacional en La Ñora. P.N.

El operativo fue desplegado el pasado viernes 10 de octubre, cuando la Policía Nacional realizó un total de cinco entradas y registros en viviendas. Además de las 4.300 plantas de marihuana, los agentes se incautaron de más de 6.000 euros de dinero en efectivo, una máquina de contar billetes, balanzas de precisión y sofisticados sistemas de iluminación y refrigeración que intentaban enmascarar la actividad ilícita.

Los agentes pudieron comprobar cómo el entramado criminal adoptaba importantes medidas de seguridad, asignando a sus integrantes funciones de vigilancia para detectar la presencia policial, con maniobras de distracción y adoptando incluso medidas de contra vigilancia que garantizaran el normal desarrollo de su actividad.

La Policía Nacional quiere destacar la incautación de más de la droga conocida como 'rossin', sustancia estupefaciente que se obtiene de la extracción del THC de los cogollos de marihuana, que necesita el empleo de 75 kilos de cogollos para obtener 1 kilo de esta sustancia en un laboratorio específico, y que busca obtener una mayor concentración de THC en las dosis al pequeño consumidor, pudiendo alcanzar un precio en el mercado de hasta 120 euros el gramo.