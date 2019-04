«El cine español se encuentra en un momento creativo muy bueno» Eduardo Pérez Carpena. / la verdad Eduardo Pérez Carpena dirige el corto 'Aún no puedo respirar' MINERVA PIÑERO Viernes, 5 abril 2019, 07:54

Eduardo Pérez Carpena (Yecla, 1995) recuerda cómo grababa a sus hermanos cuando era niño: «Me gustaba tomar imágenes de cualquier cosa con la cámara, incluso cuando tenía dos años». Graduado en Comunicación Audiovisual por la UMU y profesor de cine en la asociación No hay límite, esta noche estrena su último cortometraje, 'Aún no puedo respirar', producido en colaboración con el Fondo de Ayudas de Iniciativas Culturales de la ONCE. Será a las 21.30 horas, en la Filmoteca Regional. Este corto, además, se emitirá en Atresmedia en los próximos meses.

-¿Por qué 'Aún no puedo respirar'?

-Por una parte, es el título de una canción del disco del grupo de música Laurel Canyon, del que forma parte Gregorio Martínez, el compositor de la banda sonora del corto. Y también porque se cuenta una historia en la que el protagonista no puede respirar por el suceso tan fuerte que le ocurre. Es un corto de desamor en el que también hemos querido reivindicar lo importante que es llevar el casco al coger la moto.

-¿Cómo describiría sus planos?

-Creo que estoy muy influido por Kubrick, por esos planos que son tan simétricos y que dejan mucha profundidad. Me gustan, además, los primeros planos, ya que con ellos puedo transmitir cómo se sienten y se encuentran los personajes. Diría que soy un poco impresionista, como si cogiéramos un cuadro de Van Gogh y lo metiéramos en el cine. En el momento de la acción, mezclo el detalle con planos generales.

-¿Cuántos personajes aparecen en su historia?

-Dos protagonistas principales. Además, un médico de hospital, una enfermera, un perro que también tienen bastante importancia en el cortometraje...

-¿Qué directores recomendaría?

-Kubrick, uno de los que más estoy viendo últimamente; Hitchcock, ya que me encanta cómo cuenta las historias; George Méliès, quien representa el inicio del cine y es un director del que debemos aprender; y Alice Guy, la primera cineasta de la historia. Actuales me gusta bastante el guionista escocés Steven Moffat.

-¿Cómo percibe el cine español?

-Considero que creativamente se encuentra en un momento bastante bueno. Se están estrenando muchas producciones que hace unos años no habría pensado que pudieran salir. 'Campeones', por ejemplo, cuenta una historia que nunca me habría imaginado que se contaría aquí, en España.

-En una producción de ocho minutos, como es su corto, ¿considera que es más importante el mensaje o los planos?

-Creo que la idea siempre debe estar muy bien condensada y que en estos casos lo mejor es contar con una sola trama narrativa. Desde el principio es necesario trabajar la historia, ya que si esta no es interesante, si no tiene gancho, el corto no tendrá éxito. Después, desde mi punto de vista, es cuando hay que ponerse con los planos. Son las razones por las que considero que la preproducción es importantísima; escribir, escribir y no cansarse de escribir.

-¿Cuál es la trama de 'Invasión', la 'webserie' que comenzó a grabar en 2011?

-Es una serie que tengo en YouTube en la que el protagonista es mi abuelo. Este proyecto nació hace ya mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años. Lo que quería reivindicar con ella es que los abuelos también pueden ser protagonistas. En la serie, se dedica a luchar contra los alienígenas. Tiene un punto de comedia.

-¿Qué papel juega Yecla, donde nació, en 'Invasión'?

-Tiene mucha importancia. Es donde se centra la historia, donde vive mi abuelo. Los alienígenas invaden la tierra. Y Yecla es, en este sentido, como el pueblo vivo. Azorín, por ejemplo, quien me ha inspirado mucho, habla sobre esa Yecla viviente. Es el terreno de juego.

-¿Cuántas temporadas ha grabado?

-Tres; de diez capítulos, seis y cinco, respectivamente. Tiene muchos años, pero el número de capítulos es reducido porque es complicado sacar una 'webserie' en internet.

-¿Qué otras obras se proyectarán esta noche, en la Filmoteca?

-Una película de Paloma Zapata, 'Casamance. La banda sonora de un viaje', y 'Solo nos ven de día', de Álvaro López.