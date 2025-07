Vecinos y el Consistorio de Cieza se enfrentan por la licencia para instalar un ascensor

C. C.

Vecinos de un edificio situado en la avenida Juan XXIII de Cieza protestaron este martes por la tardanza en la tramitación para la colocación de ... un ascensor en el inmueble donde viven. Los afectados temen perder una subvención de 31.000 euros ya concedida por la Comunidad, pero que no se hará efectiva si no presentan el certificado de fin de obra. Por su parte, desde el Ayuntamiento explican que existen dudas técnicas para conceder la licencia de obras, lo que ha provocado los retrasos. Los vecinos se concentraron a las puertas de la oficina de Urbanismo portando pancartas en las que exigían una solución. Aseguran que el plazo para no perder la subvención concedida por la Consejería de Fomento expira el 18 de noviembre y que aún no se les ha otorgado la preceptiva licencia.

Joaquina Marín, una de las propietarias, explicó que el plazo para percibir la subvención «concluyó en mayo», pero la Comunidad «prorrogó la entrega de la ayuda hasta el 18 de noviembre», siempre y cuando «la actuación esté concluida y así lo certifique el documento de fin de obra». Marín insistió en la necesidad de que las siete familias que habitan en el edificio «puedan tener una vejez cómoda», así como en la importancia de «facilitar la vida a las personas con discapacidad que actualmente viven allí». El concejal de Obras, Francisco Martínez, señaló que los vecinos remitieron el expediente completo a mediados de marzo y, desde entonces, los técnicos municipales «están trabajando en ello». Según el edil, «estos son los plazos normales en este tipo de asuntos», y aclaró que «hasta en tres ocasiones los técnicos municipales han tenido que devolver el proyecto a los solicitantes porque no se ajustaba a la normativa». El edil explicó que lo volvieron a presentar y se pronunciará al respecto el arquitecto municipal.

