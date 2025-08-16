Samuel Buitrago abre las fiestas de Cieza con un pregón convertido en carta de amor a su pueblo El actor ciezano emocionó al público con recuerdos de infancia, vivencias taurinas y un mensaje solidario

El pregón de las Feria y Fiestas de San Bartolomé de Cieza, que se celebró este viernes tras la procesión con la imagen del patrón, contó este año con un matiz de especial sensibilidad que solo unos pocos pueden dar. Lo ofreció Samuel Buitrago Rodríguez, actor formado en la Escuela de Teatro de Cristina Rota y muy ligado a las tradiciones locales, quien convirtió su oratoria en una verdadera carta de amor a su pueblo.

Con voz serena, acompasada y mirada emocionada, Buitrago llevó a los presentes a un viaje personal por su infancia en la localidad. Evocó las calles, los aromas y los sonidos que le han acompañado en su vida y se detuvo en un recuerdo especial con la plaza de toros de La Deseada, donde, de la mano de su abuelo, empezó a soñar con torear. «El toreo, mundo del que yo no formo parte, siempre estará dentro de mí y me ha hecho ser quien soy», afirmó, rememorando con orgullo los triunfos y alegrías compartidas en los dos últimos 24 de agosto en los que vistió de luces.

El pregonero quiso agradecer el apoyo incondicional de su pueblo, tanto en su faceta artística como en su labor solidaria. Recordó el trabajo de la ONG Mama Wa Watoto, fundada por su madre, Silvia Rodríguez, con la que lleva casi nueve años viajando para colaborar en Tanzania y mejorar la calidad de vida de la comunidad masái.

Además, lanzó un mensaje a la unidad, insistiendo en que no hay que olvidar «de dónde venimos y sabremos mejor hacia dónde queremos ir; igual que muchos ciezanos marcharon a Francia y a otros países en busca de trabajo, muchos de ellos sin papeles, acojamos a las buenas personas vengan de donde vengan, porque entre todos hacemos Cieza y es el mismo el sudor que en nuestros campos derramamos».

Para cerrar, invitó a celebrar las fiestas con amor, respeto y alegría, y encomendó a San Bartolomé el cuidado de su gente. Con su intervención, la feria quedó oficialmente pregonada, dejando en el aire un sentimiento compartido: la certeza de que Cieza no es solo un lugar en el mapa, sino un vínculo que se lleva siempre dentro.

