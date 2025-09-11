La oposición frena la aprobación del presupuesto de Cieza aduciendo falta de informes técnicos

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, se ha encontrado con un nuevo obstáculo para sacar adelante un presupuesto propio antes de que finalice el año. ... El equipo de gobierno del Partido Popular llevó este jueves a pleno la aprobación de las cuentas municipales, pero se topó con la petición conjunta de los dos grupos de la oposición para dejar sobre la mesa el único punto del orden del día. La propuesta prosperó gracias a los 12 votos que suman PSOE y Vox, frente a los 9 del PP, lo que retrasa, por el momento, la intención del regidor ciezano de someterse a una cuestión de confianza tras el más que previsible rechazo del documento. Tras este proceso, la oposición dispondría de un mes de plazo para presentar una moción de censura con el fin de desalojar al PP del poder, algo que también parece poco probable y que desembocaría en la aprobación automática de las cuentas.

El concejal Antonio Martínez Real, del PSOE, explicó que su grupo pidió un informe «ante la inestabilidad presupuestaria que va a generar los presupuestos, cifrada por la interventora en más de 7,5 millones de euros». Además, los socialistas solicitaron un segundo estudio «por la ausencia de partida para cubrir los intereses de subvenciones devueltas, en muchos casos fondos europeos». «Es una pésima gestión: devuelven dinero, pagan intereses y ni siquiera lo prevén en el presupuesto. Eso costará más a los ciudadanos», denunció Martínez Real.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cieza, Jesús Castaño, denunció que el equipo de gobierno presentó un presupuesto «con más de dos años de retraso», calificando el hecho de una «estafa a los vecinos». Según Castaño, la oposición recibió la documentación «con apenas una semana de margen para su estudio», lo que demuestra, a su juicio, «la falta de voluntad de diálogo y el desprecio a los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces». Vox critica además que el gobierno haya vinculado la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza, lo que considera «una maniobra totalitaria con el único objetivo de blindarlo hasta las elecciones de 2027». Para la formación, «el presupuesto nacerá muerto, porque si se aprueba en diciembre apenas habrá margen para ejecutar inversiones en 2025».

Partidas del presupuesto

El presupuesto municipal de Cieza para 2025 asciende a 34.357.277 euros, caracterizándose «por la contención del gasto, la reducción de más del 30% en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y, al mismo tiempo, por su marcado carácter social y de impulso económico», señaló Rubio. El documento contempla mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Por otra parte, y por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, inexistente hasta ahora, en coordinación con la Consejería», indicó.

El presupuesto incluye también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo. La cultura contará con iniciativas como el proyecto cultural 'Cieza Cuatro Estaciones', además de actuaciones de acondicionamiento de espacios públicos para eventos, incluido el recinto ferial. El plan de inversiones contempla actuaciones como la reposición de instalaciones fotovoltaicas en colegios y edificios municipales, renovación de la luminaria en el campo de fútbol de La Arboleja, acondicionamiento de la piscina del polideportivo y sustitución del pavimento en pabellones deportivos.

Para el alcalde de Cieza, que calificó la actitud de la oposición «de una nueva maniobra para retrasar las cuentas y para que la ciudad no prospere», el presupuesto de 2025 es «ambicioso, austero y responsable, pensado para dar respuesta a las necesidades de las familias de Cieza, apoyar a los sectores productivos y modernizar nuestras infraestructuras». Aunque los plazos son ajustados, «el equipo de gobierno está comprometido en sacar adelante unas cuentas que son claves para el futuro del municipio», subrayó.