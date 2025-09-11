La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pleno de Cieza de este jueves, donde se retrasó la votación sobre los presupuestos del Ayuntamiento. C. C.

La oposición frena la aprobación del presupuesto de Cieza aduciendo falta de informes técnicos

Esta decisión retrasa por el momento la intención del regidor ciezano de someterse a una cuestión de confianza tras el más que previsible rechazo de las cuentas

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:24

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, se ha encontrado con un nuevo obstáculo para sacar adelante un presupuesto propio antes de que finalice el año. ... El equipo de gobierno del Partido Popular llevó este jueves a pleno la aprobación de las cuentas municipales, pero se topó con la petición conjunta de los dos grupos de la oposición para dejar sobre la mesa el único punto del orden del día. La propuesta prosperó gracias a los 12 votos que suman PSOE y Vox, frente a los 9 del PP, lo que retrasa, por el momento, la intención del regidor ciezano de someterse a una cuestión de confianza tras el más que previsible rechazo del documento. Tras este proceso, la oposición dispondría de un mes de plazo para presentar una moción de censura con el fin de desalojar al PP del poder, algo que también parece poco probable y que desembocaría en la aprobación automática de las cuentas.

