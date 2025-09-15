Mercadona abre un nuevo supermercado en Cieza En la construcción de este nuevo establecimiento han participado 65 proveedores con los que se ha dado empleo a más de 100 personas durante la fase de obras

Mercadona abre este lunes un nuevo supermercado en el PC Los Olivos, concretamente en calle Carretera Nacional 301, s/n, tras una inversión de 6,7 millones de euros. Esta apertura que supone el cierre del ubicado en Calle Jose Ríos Gil por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. Este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que «refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto a los consumidores como a los trabajadores, los proveedores y la sociedad». En su construcción, en la que han participado 65 proveedores que han dado empleo a más de 100 personas durante la fase de obras.

Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 50 personas, tiene una superficie de sala de ventas de más de 1.800 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer y una zona de descanso para los clientes. Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes.

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 900 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos, y 11 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de su página web oficial.

Mercadona en Región de Murcia

Mercadona cuenta con 62 supermercados en la Región de Murcia, 55 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 50 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 3.050 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 33 puestos de trabajo en el último ejercicio.