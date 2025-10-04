La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios vecinos pasean y charlan ayer en el Paseo, eje central de Cieza que será peatonalizado con la ayuda de fondos de la UE. C. CABALLERO

Impulso a la peatonalización del Paseo de Cieza y a la restauración de las pinturas de Pepe Lucas

El Ayuntamiento recibe casi ocho millones de euros de fondos europeos para construir el recinto ferial y el colector de Ascoy

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:38

Comenta

El Ayuntamiento de Cieza ha sido admitido provisionalmente en el programa de subvenciones EDIL de la Unión Europea, lo que permitirá financiar proyectos estratégicos de ... transformación urbana y cultural por valor de 7,8 millones de euros. Según explicó el alcalde, Europa cubrirá el 60 por ciento de la inversión total, lo que equivale a 4.680.000 euros procedentes directamente de fondos comunitarios.

Te puede interesar

