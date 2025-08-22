Imponen una orden de alejamiento del SUAP de Cieza a las dos detenidas por la agresión a personal del centro y a policías locales La sentencia queda pendiente de los informes forenses de los agentes lesionados, y el juzgado establece la prohibición de acercarse a menos de cien metros del consultorio

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 11:01 Comenta Compartir

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza ha aplazado la sentencia del juicio rápido celebrado contra las dos mujeres detenidas por la agresión en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la localidad, a la espera de recibir los informes forenses sobre el estado de los agentes de la Policía Local que resultaron lesionados, tal y como confirman desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS).

Las dos mujeres detenidas pasaron el jueves a disposición judicial y ese mismo día se celebró un juicio rápido, pero la sentencia no se dictará hasta que el juzgado reciba los informes forenses pendientes sobre el estado de los agentes de la Policía Local que resultaron heridos durante la intervención.

Las agresiones se produjeron el pasado martes por la noche y dejaron siete personas heridas —entre ellos un médico, un celador, un vigilante de seguridad y cuatro agentes de la Policía Local—. Tras pasar a disposición judicial el jueves, las acusadas mantienen como medida cautelar una orden de alejamiento de 100 metros respecto a los profesionales afectados y al centro sanitario.

«Por el momento se ha adoptado una medida cautelar de alejamiento, y habrá que esperar a lo que determine la sentencia una vez se incorporen los informes médicos de los policías agredidos», explicó Antonio Martínez, secretario general del SPS.

Las dos mujeres acudieron al SUAP y protagonizaron un altercado que derivó en agresiones físicas, con golpes y mordiscos, contra el personal sanitario y el vigilante de seguridad, que sufrieron lesiones de carácter leve. Posteriormente, al intervenir las patrullas de la Policía Local, también atacaron a los agentes, que igualmente resultaron heridos antes de poder reducirlas y detenerlas. A las arrestadas se les atribuyen presuntos delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

La Consejería de Salud activó el Protocolo de Agresiones del Servicio Murciano de Salud (SMS) tras lo ocurrido y ha ofrecido asistencia psicológica y jurídica a los profesionales afectados, además de interponer la correspondiente denuncia. El consejero Juan José Pedreño trasladó su «firme condena» a cualquier tipo de violencia contra los trabajadores sanitarios y pidió conciencia ciudadana «para que puedan desarrollar su labor sin miedo ni amenazas».

Según datos del Observatorio Contra las Agresiones, hasta mediados de agosto se han declarado ya unas 450 agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone una media de 15 incidentes semanales notificados en la web del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El balance provisional anticipa que 2025 podría cerrar con una cifra de incidentes similar o incluso superior al de 2024. Según los datos hechos públicos en marzo por la Consejería de Salud, el pasado año se registraron 661 agresiones en centros y servicios sanitarios, que afectaron a 778 profesionales. Ese dato ya supuso un aumento del 27% con respecto a 2023, y consolidó una tendencia al alza que se observa desde la pandemia. En los últimos cinco años, el número de ataques validados alcanza los 2.323 casos, el doble que antes de la crisis sanitaria de 2020.

Temas

Cieza

Juzgados