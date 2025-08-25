Honores de ofrenda en Cieza para San Bartolomé en su día grande

Claudio Caballero Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04 Comenta Compartir

Cieza honró ayer a su patrón, San Bartolomé, en el que fue el día grande de sus fiestas. Al caer la tarde, cientos de vecinos se ataviaron con el traje tradicional y asistieron a la tradicional Misa Huertana con la ofrenda de flores y frutos a la imagen del santo. Los actos se desarrollaron en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción con la asistencia de los componentes del Grupo de Coros y Danzas de Cieza y el grupo folclórico Garachico de Santa Cruz de Tenerife, cuyos componentes han estado participando durante el fin de semana en la 35º edición del Festival de Folclore en el Segura. Los canarios dieron a la celebración religiosa un carácter muy especial derivado de su cultura.

Tras la eucaristía, todos se organizaron en un brillante desfile procesional que partió de la propia Basílica y que tomo después las calles del casco antiguo, aunque llegó a asomarse a la Cieza más moderna, en la esquina del Convento, y al Paseo. También acompañaron al patrón los miembros de la Corporación con el alcalde, Tomás Rubio, a la cabeza, y la diputada nacional Miriam Guardiola. Por otra parte, ayer se celebró la segunda corrida de la feria con los diestros Sebastián Castella, Miguel Ángel Perea y Borja Giménez, que lidiaron reses de Martín Lorca. Ya por la noche, el grupo musical 'Individuos' amenizó la fiesta en la Plaza de España y los pinchadiscos ciezanos Iván Oliver y Rubén Dj en la zona joven del campo municipal de fútbol de La Era.

La ciudad se prepara para vivir siete intensos días de actividades como la Fiesta del Arroz y Conejo. que tiene lugar mañana en el Paseo Ribereño desde las 12 horas; la III Ruta de la Tapa (jueves 28); el desfile de carrozas (sábado 30); y la XX Carrera de Autos Locos (domingo 31). También la Cofradía de San Pedro trae un novedoso concurso en el que los participantes tendrán que combinar el ejercicio físico, recorriendo 2,5 kilómetros, con la ingesta de cerveza (sábado 30).