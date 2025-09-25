Herido un conductor tras chocar con otro coche en Cieza

Claudio Caballero Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

Un conductor resultó herido este jueves a mediodía tras colisionar con su coche contra otro vehículo a las afueras de Cieza. El herido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron poco después de las 13 horas, cuando los dos turismos colisionaron en la antigua carretera de Madrid, a la altura de la gasolinera de Repsol, por causas que se desconocen.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales que, en un primer momento, socorrieron a los conductores. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al hospital de Cieza.

Temas

Cieza