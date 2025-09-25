La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los dos coches involucrados en el accidente.

Herido un conductor tras chocar con otro coche en Cieza

El afectado fue trasladado al hospital

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:31

Un conductor resultó herido este jueves a mediodía tras colisionar con su coche contra otro vehículo a las afueras de Cieza. El herido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron poco después de las 13 horas, cuando los dos turismos colisionaron en la antigua carretera de Madrid, a la altura de la gasolinera de Repsol, por causas que se desconocen.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales que, en un primer momento, socorrieron a los conductores. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al hospital de Cieza.

