Cieza acoge el encuentro nacional de la OJE con más de mil jóvenes

La ciudad de Cieza se convierte este fin de semana en sede del encuentro nacional de la Organización Juvenil Española (OJE), que este año celebra su 65º aniversario bajo el nombre de OJELAND 65. La cita reunirá a más de un millar de niños, adolescentes y jóvenes procedentes de distintos puntos del país, coincidiendo además con la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado. El acto central del encuentro se celebrará el domingo 7 de diciembre con un evento institucional presidido por el alcalde, Tomás Rubio, entre otras autoridades.

A lo largo del fin de semana, las calles de la localidad acogerán desfiles y actuaciones de bandas y agrupaciones musicales de la OJE, que llegarán desde diferentes territorios de España. Estas actividades ofrecerán una muestra del trabajo formativo, artístico y social que desarrolla la organización a través de su red de hogares. El alcalde de Cieza destacó el vínculo histórico de la OJE con el municipio y ha subrayado la relevancia de que la ciudad haya sido elegida como sede del encuentro. En este sentido, ha señalado que la organización ha sido «una escuela de valores por la que han pasado generaciones de ciezanos», y ha animado a la ciudadanía a participar en los actos programados.

Por primera vez, el encuentro integrará también la celebración del Día Nacional de la OJE en el mes de diciembre, una jornada tradicionalmente vinculada a la campaña de verano. Están convocados a participar miembros de todas las etapas formativas de la organización —flechas, arqueros, guías y guías mayores—, reforzando el carácter intergeneracional del evento. El programa incluye actividades formativas, culturales, musicales y de convivencia, en un entorno que pondrá en valor tanto el patrimonio natural de la comarca como el compromiso de la OJE con la educación en valores. OJELAND 65 servirá asimismo para visibilizar el papel del voluntariado juvenil en la construcción de una ciudadanía activa y para destacar el trabajo que la organización desarrolla desde hace 65 años en el ámbito de la participación social y el desarrollo personal de niños y jóvenes.

