La captación de cicloturistas en las vías verdes de Cieza recibirá un impulso en otoño

Las vías verde del Chicharra y de la Floración, ambas en el término municipal de Cieza, se verán beneficiadas en una nueva campaña de cara ... al otoño que va a iniciar la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región (Itrem).

Así, durante esta segunda parte del año se desarrolla una campaña de marketing de cicloturismo destinada a público nacional e internacional que incluye el establecimiento de acuerdos estratégicos con agencias de viajes que comercializan este producto, así como acciones en redes sociales y publicaciones en medios de prensa especializados.

De igual modo, la Comunidad promocionará a partir de este mes toda su oferta cicloturista en la feria Pedal Spain, a la vez que tendrá presencia en ferias como World Travel Market (WTM) en Londres, o el evento de turismo de interior Intur, que tiene lugar en Valladolid.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles constata un aumento de usuarios en el tramo del Chicharra

También se ha diseñado un programa específico de viajes de familiarización, tanto para periodistas y medios de comunicación como para turoperadores especializados. Y es que uno de los objetivos regionales durante este año consiste en fortalecer el cicloturismo como un producto de alto valor, mejorando la experiencia del usuario. Del mismo modo, se buscan consolidar alianzas para garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo.

Clientes nórdicos

A esta hay que sumar otras actuaciones que se han llevado a cabo durante el primer semestre, entre las que destacaron la participación en jornadas especializadas y en la asamblea EuroVelo en España, junto a dos viajes de familiarización, uno llevado a cabo en colaboración con el Info, dirigido a los países nórdicos, y otro que supuso la presencia regional en el canal de documentales y 'podcast' enfocado al ciclismo profesional 'Bajo el maillot'. Según los datos del Observatorio de Vías Verdes puesto en marcha por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la vía del Chicharra –en el tramo de Cieza–, contabilizó un total de 5.178 ciclistas en 2024, lo que supuso por encima del millar más de los contabilizados en 2023, que ascendieron a 4.086. Eso sí, en cifras globales está muy por detrás del liderazgo de la vía verde del Noroeste en cuanto a usuarios, tanto de peatones como de ciclistas.

Dentro del catálogo de opciones que ofrece la Región de Murcia en esta materia destaca el tramo de EuroVelo 8-Ruta Mediterránea (217 kilómetros), en la Costa Cálida; las rutas Espuroad (240 kilómetros) y Espubike (146 kilómetros), en el Parque Regional de Sierra Espuña; y la red regional de vías verdes, que suma más de 185 kilómetros, entre las que se incluyen la del Noroeste, la del Campo de Cartagena, la de Mazarrón, la del embarcadero de El Hornillo en Águilas, la de Almendricos, la del Chicharra Cieza y la del Chicharra Yecla, y la también ciezana de la Floración.