El Ayuntamiento de Cieza y la CHS se coordinan en proyectos para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Cieza se ha comprometido a ejecutar las obras de construcción de una balsa de laminación de aguas en la parte superior del ... Barranco de los Grajos, en la sierra de Ascoy, con objeto de «apaciguar las avenidas» y evitar el retorno de inundación en el sureste de la ciudad, establecido en unos 500 años. El proyecto está ya previsto para su ejecución una vez que se aprueben los presupuestos municipales, que se debaten estos días en la corporación local El asunto se trató en una reunión mantenida esta semana en Murcia por el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea.

El organismo de cuenca complementará estas obras con actuaciones barranco arriba, a través de la construcción de diques de contención. Ambas actuaciones, que se realizarán de forma coordinada, buscan garantizar que cuando haya lluvias torrenciales «no llegue toda el agua a la ciudad, como ha sucedido históricamente, con afección a amplias zonas como la estación de autobuses, el Centro de Salud Este, varios colegios y hasta el Hospital de Cieza», indicó el alcalde a LA VERDAD. Además, recordó que todas estas actuaciones se realizaron principalmente en la década de 1980.

Rambla de Agua Amarga

La preocupación principal se centra en que, según los nuevos cálculos de la CHS de 2017, parte de la ciudad de Cieza está en una zona de retorno de inundación de 500 años. «Esto significa que toda la zona que va desde Juan XXIII hacia abajo está dentro de un área de riesgo de ser inundable», señaló el alcalde. Además del barranco de los Grajos, Rubio recordó que otro punto crítico se sitúa en el Barranco de los Cabañiles, cuyas aguas también van a parar a la ciudad.

El alcalde busca que, cuando llueva de forma torrencial, «no llegue toda el agua a la ciudad, como históricamente»

La rambla del Agua Amarga, que nace en plena sierra de la Cabeza del Asno, cerca del límite provincial con Albacete, provoca de forma frecuente inundaciones en extensas zonas de cultivo, lo que llega a inundar carreteras y provoca el corte de la vía de comunicación B-19 que une Cieza con Calasparra.

Rubio solicitó a la Confederación que estudie la posibilidad de elevar el paso, lo que implicaría construir un puente más alto en el paraje del Olmico. El regidor insistió, además, en que la limpieza de los cauces «es fundamental» de cara al otoño, y mencionó como ejemplo la rambla del Barranco Meco, que afectada por las lluvias del año pasado.

El objetivo es que el agua pueda circular por el cauce para paliar los efectos de las inundaciones, pero sin llegar a canalizarla en su totalidad. Para Rubio, estas acciones «marcan el inicio de una serie de obras suficientes para proteger a Cieza de los riesgos hídricos futuros».

Los cálculos realizados en el año 2017 reflejan que Cieza está situada en una zona de retorno de riadas de 500 años

Durante la reunión, el presidente del organismo de cuenca indicó que los mapas de Zonas de Flujo Preferente son «unas herramientas muy útiles para la planificación urbana en aras a proteger frente a las inundaciones»; y que «es un ejercicio de legalidad el tenerlas en consideración por todas las administraciones competentes».

Obligación del promotor

Además, recordó que «corresponde a los ayuntamientos definir y llevar a cabo las medidas correctoras para la protección de los bienes y las personas, que hayan sido informadas favorablemente por el organismo de cuenca en su informe sectorial, emitido en el trámite de aprobación urbanística de determinados desarrollos». Urrea agregó que «deben ser los agentes promotores, o en su defecto el Ayuntamiento, los que deben proporcionar los estudios hidráulicos para cualquier actuación en ubicaciones declaradas Zona de Flujo Preferente y zonas inundables que le sean exigidos» por la CHS, en aplicación de la normativa nacional.