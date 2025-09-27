La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista de la zona sureste de la ciudad de Cieza, afectada por el riesgo de inundaciones. C. C.

El Ayuntamiento de Cieza y la CHS se coordinan en proyectos para evitar inundaciones

El Consistorio construirá un tanque de laminación de aguas en el barranco de Los Grajos y el organismo de cuenca los diques de contención

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:51

El Ayuntamiento de Cieza se ha comprometido a ejecutar las obras de construcción de una balsa de laminación de aguas en la parte superior del ... Barranco de los Grajos, en la sierra de Ascoy, con objeto de «apaciguar las avenidas» y evitar el retorno de inundación en el sureste de la ciudad, establecido en unos 500 años. El proyecto está ya previsto para su ejecución una vez que se aprueben los presupuestos municipales, que se debaten estos días en la corporación local El asunto se trató en una reunión mantenida esta semana en Murcia por el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea.

