Arroz de Calasparra, en una imagen de archivo. Cristina Heredia

Arroz con sello calasparreño para la fiesta de las paellas de Cieza

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:02

Cieza se prepara para vivir el próximo 26 de agosto una de sus citas gastronómicas más populares con la Fiesta del Arroz y Conejo. El evento, que arrancará a las 12.00 horas en el Paseo Ribereño, contará este año con un ingrediente de excepción: el arroz con Denominación de Origen Protegida (DOP) Calasparra, que será repartido de forma gratuita entre las peñas participantes que deseen utilizarlo en sus elaboraciones.

La presentación de esta novedad tuvo lugar en el Paseo Ribereño, junto al Molino de Teodoro, con la presencia del presidente del Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez; el alcalde de Cieza, Tomás Rubio; y la concejala de Festejos, Gertrudis Juliá. El acto sirvió para anunciar también que la sobremesa estará amenizada por un DJ, reforzando así el carácter festivo y familiar de la jornada.

José Martínez destacó que esta cita será «una oportunidad para disfrutar de la gastronomía tradicional y del sabor auténtico de un producto reconocido internacionalmente por los mejores chefs».

