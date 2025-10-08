La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades locales y estatales, este miércoles en Beniel. CHS

La CHS espera que la presa de Tabala tenga «consenso social»

LA VERDAD

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:25

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «espera alcanzar el máximo consenso social» respecto al proyecto de construcción de la presa de Tabala, que presentó este miércoles en el Ayuntamiento de Beniel a representantes de ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos de los municipios afectados por esta infraestructura de prevención de inundaciones: Murcia, Beniel y Orihuela.

Así lo señaló este miércoles el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, quien hizo hincapié en la voluntad de realizar «una exposición divulgativa de la solución técnica adoptada, para darle la mayor información posible a los posibles afectados, de cara a la exposición pública» y la evaluación de impacto ambiental.

El acto -del que fue anfitriona la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales- permitió conocer «las medidas compensatorias y correctoras que, en coordinación con los técnicos de la Comunidad Autónoma, se han introducido en el proyecto para garantizar su viabilidad ambiental», indicó la CHS en un comunicado.

Licitación en 2027

Como adelantó este miércoles LA VERDAD, se prevé construir un embalse de 4,75 hectómetros cúbicos, que abarcará 110 hectáreas. El presupuesto es de 71,8 millones de euros, que asume la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Saldrá a información pública «de forma inminente», en un proceso donde podrá presentarse alegaciones. La previsión es licitar las obras «a lo largo de 2027», dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones de la cuenca del Segura.

