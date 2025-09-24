La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La CHS adjudica la implantación de un sistema digital de gestión para evitar inundaciones

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:22

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha adjudicado por adjudicación 527.061,77 euros, con financiación de los fondos europeos Next Generation, el contrato de mejora de su sistema automático de información hidrológica (SAIH). Implantará un sistema que integra las redes informática y de comunicaciones, como herramienta para recopilar datos en tiempo real, con los que afrontar mejor las lluvias torrenciales que puedan ocasionar «avenidas extraordinarias de caudales» en ríos, ramblas y otros cauces y tratar de evitar inundaciones. También servirá para la gestión ordinaria del agua en la cuenca.

Según informaron fuentes de la CHS este miércoles, «la creación de este único SCADA agilizará los cálculos o previsiones que puedan hacer los técnicos en determinadas situaciones, favoreciendo una mayor inmediatez y celeridad en el análisis de situaciones adversas a las que se puede enfrentar el personal del organismo de cuenca».

«El Sistema de Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) es un sistema informático que supervisa, controla y recopila datos en tiempo real de las variables recopiladas por los sensores distribuidos a lo largo de la cuenca Hidrográfica del Segura, integrando dicha información en una única plataforma para facilitar la toma de decisiones», añadieron. Y concluyeron: «El gestor de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) es un software que centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento lo que aúna todos los datos recopilados por los diferentes sistemas de vigilancia de la CHS».

