CC OO denuncia «inseguridad laboral» en centros de menores

«Insultos y amenazas prácticamente a diario»

Rachid Ourghi, delegado de Comisiones Obreras en el sector de menores, resaltó que «hay compañeros que sufren situaciones de insultos y amenazas prácticamente a diario y que no llegan a ser agresión por la intervención del personal educativo». En esta línea, Ourghi puso el foco en los traslados de menores extranjeros no acompañados (Menas), que en muchos casos se producen de noche y con un solo trabajador. «Estamos hablando de menores que acaban de llegar, que no sabemos cómo son, y eso genera mucho miedo y sufrimiento». Por su parte, María Belando, trabajadora del sector, resaltó la precariedad laboral que sufren y que, a su parecer, motiva que «el personal de los centros de menores siempre esté de paso».