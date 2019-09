Valcárcel: «Los casos de corrupción no han culminado en ninguna condena a nadie de mi gobierno hasta ahora» Ramón Luis Valcárcel se ajusta las gafas durante la entrevista en 'La Verdad'. / Javier Carrión / AGM «Garre no hizo gestiones para comprar la desaladora, sino que creó conflicto y confusión para llevar papeles al fiscal; me parecía de risa» MANUEL BUITRAGO Domingo, 1 septiembre 2019, 15:31

-Cuando se asocia su mandato a casos de corrupción, unos archivados y otros abiertos, ¿qué sensación le produce que consejeros y colaboradores suyos estén investigados por decisiones que se tomaron en aquel período?

-No es grato, sobre todo en lo personal. Estoy plenamente convencido de que son personas de una honradez y honestidad a prueba de bomba. Nunca han hecho nada de lo que tuvieran que arrepentirse. Cuando se está en política y se toman decisiones, uno tiene los riesgos que al final termina asumiendo. Pero vuelvo a repetir que estos consejeros están absolutamente inmaculados de cualquiera circunstancia.

«Que vayan a juicio es la garantía de que se va a demostrar su honradez, aunque es mejor no estar encausado»

-Algunos irán a juicio, como Cerdá, Bascuñana y otros, por el caso 'Novo Carthago'.

-Pero eso no significa nada. Que vayan a juicio es la garantía de que se va a demostrar la honradez de estas personas. Obviamente, es mejor no estar encausado en nada.

-¿Hubo corrupción, por activa y por pasiva, durante su periodo en la Región de Murcia?

-Pues hasta ahora, los casos de corrupción no han culminado en ninguna condena a nadie de mi Gobierno, ¿eh? Tal vez algún alcalde, pero por acciones propias de su cometido. Pero del gobierno no hay todavía ningún consejero que haya sido condenado absolutamente a nada. ¿Corrupción? Vamos a esperar a que terminen los procesos y veremos si efectivamente la hubo o no.

-¿No le pedía el cuerpo alguna vez, cuando había tanta sucesión de noticias, acudir a hablar con el juez y con el fiscal? A dar la cara y a decirles: ¿quieren ustedes preguntarme algo?

-Qué cosa más extraña es esa...

-Fueron colaboradores suyos.

-Pero vamos a ver, ¿no será más normal que sea el juez quien me llame a mí?

«¿Por qué me va a llamar a mí el Tribunal Supremo, si ninguna instancia de aquí lo ha solicitado?»

-Usted estaba aforado...

-Estamos pervirtiendo las cosas. El aforamiento no significa en absoluto que deba estar exento ante un tribunal de justicia.

-Lo vería otra instancia.

-¿Por qué me va a llamar el Tribunal Supremo si nadie de aquí, desde otra instancia, lo ha solicitado? Me sorprende mucho que alguien por la calle diga: 'Claro, como está aforado...' ¿Qué pasa, que la justicia es injusta? ¿Estamos concluyendo acaso que un juez del Supremo no está capacitado para juzgar?

-¿La Fiscalía o algún fiscal tenía ganas de que fuera usted investigado por alguna causa?

-No lo sé. No me meto en la mente ni en las instrucciones de ningún fiscal como para conocer si quería o no quería. Me imagino que los fiscales no tienen ganas porque sí. Se moverán por indicios, o simplemente porque su obligación es tratar de llevar al máximo la investigación.

«Pongo la mano en el fuego por Cerdá. Todo estaba avalado y no se regaló nada a Florentino»

-La desaladora de Escombreras tiene su vertiente judicial en el 'caso la Sal'. Aún pesa sobre las arcas de la Comunidad. Usted propuso crear un ente para procurar más agua para la Región, pero al final salió de aquella manera.

-El ente lo creó la Asamblea Regional, y sin votos en contra. Florentino Pérez, el dueño de la desaladora, la ofreció por 150 millones de euros, descontando lo que ya se había pagado. ¿Dónde están los 600 millones de los que se habla?

-El contrato fijaba esa cantidad al final del periodo de concesión.

-Claro, durante 25 o 30 años. ¿Eso es caro o barato? Mire los números de las desaladoras públicas (del Ministerio). El coste del agua es el mismo, luego no estaremos regalando ni despilfarrando. Y el mantenimiento es igual. Queremos que Escombreras no valga 600 millones en 30 años, pero sin embargo sí se acepta que cueste lo mismo una desaladora pública. No lo entiendo.

-600 millones de euros por una desaladora que no llega a los 20 hectómetros anuales, es una cantidad bastante respetable.

-Vamos a ver. Si multiplicas lo que cuesta producir agua durante tantos años, al final arroja esa cantidad. Lo mismo que en la desaladora de Valdelentisco. ¿Por qué queremos que aquí cueste menos? Cuando me enteré de los 600 millones de euros... no lo sabíamos.

-Lo expuso el gerente, de su Gobierno, y luego estuvo reflejado en la memoria de los Presupuestos de la Comunidad.

-Fue en noviembre de 2013. Juan Bernal me llamó al ver la noticia, y nos reunimos en Madrid con Florentino Pérez, que nos ofreció comprar la desaladora. Pedimos permiso a Cristóbal Montoro para que, si lográbamos un préstamo, no computara como deuda, sino como inversión, ya que podía afectar al FLA. Pasados unos meses, el Ministerio dio su autorización. Yo ya me había marchado, pero quedó todo encauzado. Garre no hizo gestiones, sino que creó conflicto y confusión con José Gabriel Ruiz. Para llevar al fiscal papeles. Me parecía de risa.

-Hubo un duro informe de la Intervención General.

-En los consejos de administración de la desaladora todo se aprobada por unanimidad. En su día dije que todo lo que tenía que ver con mi Gobierno no me resultaba ajeno y me preocupaba. Aquí nadie le ha regalado nada a nadie. Ni Florentino tiene 600 millones, ni nadie ha pagado esa cantidad. Había un consejo de administración presidido por un consejero, con presencia de casi todos los secretarios y directores generales de las consejerías. Más el interventor general y el jefe de los servicios jurídicos. ¿Estaré yo tranquilo de que se hizo bien, si nunca hubo reparos? Pongo las manos en el fuego por Antonio Cerdá. Es un tío honesto y honrado a carta cabal.

-Pero ahora se está comiendo todos los marrones, por llamarlo así.

-Vamos a ver, si hay una denuncia y una investigación, ¿quién es el responsable de una consejería y el presidente de esto? Estaría bueno; no se lo va a comer el ordenanza. Yo tengo la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que no habrá nada; por honestidad, honradez y porque todo venía bien avalado... El Consejo de Gobierno no tomaba parte. Llegaban los informes aprobados por unanimidad.

-Otro asunto judicializado es la contaminación del Mar Menor, con ex altos cargos investigados. ¿No vieron la dimensión del problema?

-El Mar Menor recibía mierda por todos sitios y construimos grandes colectores en el año 1997. Tomamos el toro por los cuernos desde el minuto uno. La pradera de posidonia estaba intacta hasta el año 2014, según los informes de Pérez Ruzafa. Después hubo unas inundaciones tremendas que provocaron arrastres de nitratos y potasios que deterioraron el Mar Menor. Y si sumamos que hay centenares de pequeñas desalobradoras que están aportando salmuera descontroladamente, pasa lo que pasa. La Confederación tuvo que haberlo controlado.