Vox acusa a Costas de dejar en el aire la apertura de chiringuitos en Cartagena

La apertura de los chiringuitos en Semana Santa está en entredicho. Los bares podrían no levantar la persiana, aseguró el concejal de Litoral, Gonzalo López ... Pretel (Vox), porque el departamento de Costas, dependiente del Gobierno de España, lleva sin contestar desde enero a un requerimiento del Consistorio. Así lo manifestó el edil este jueves durante el pleno municipal y a preguntas del portavoz socialista, Manuel Torres.

López Pretel dio cuenta del estado del expediente y, tras la finalización del plazo de presentación de ofertas, expresó que están estudiando fórmulas para que todos los chiringuitos puedan tener postor y no haya más bares de playas que no puedan abrir más allá de los seis que ya se han quedado desiertos al no presentarse a los mismos ninguna oferta ni mercantil interesada.

Ahora el problema radica, afirmó Pretel, en que hay otros lotes donde solo se presentó una oferta y la empresa interesada no ha sido capaz de subsanar las deficiencias en la documentación presentada. Para evitar que también queden desiertos, López Pretel aseguró que los técnicos ya están estudiando si se puede hacer un procedimiento negociado y, por tanto, se dé más plazo al licitador para subsanar y se le adjudique finalmente o si, por el contrario, va a ser necesario volverlos a licitar de nuevo con unas condiciones distintas y, se presupone, más atractivas para las empresas.

El edil, no obstante, destacó como nota positiva que ya hay otros chiringuitos que cuentan con una propuesta de adjudicación firme, pero que la misma, lamentó, no se podrá llevar a término si Costas no concluye ese trámite administrativo del que el edil de Litoral no dio detalles precisos.

El portavoz socialista quiso ver en las declaraciones de Pretel un intento de derivar culpas en el Gobierno central, mientras que el edil de Vox reivindicó y tildó de «excelente» el trabajo hecho por los técnicos de Litoral y de Contratación.