La Virgen del Primer Dolor de Cartagena viaja a Murcia para su restauración

La Virgen del Primer Dolor, de la Cofradía California, será intervenida por los técnicos del Centro de Restauración de la Región de Murcia. Con ese ... fin, la talla, obra de Mariano Benlliure, abandonó la iglesia de Santa María de Gracia este martes con rumbo a Murcia. A la salida de la escultura, protagonista junto al Prendimiento de todos los Miércoles Santo, asistió la alcaldesa, Noelia Arroyo, y la consejera de Cultura, Carmen Conesa.

La intervención, según explicó el hermano mayor californio, Pedro Ayala, fue iniciativa de la propia Comunidad Autónoma, que costeará este lavado de cara para una talla que, reconoce el máximo responsable de los procesionistas californios, ya sufría cierto desgaste.

«La última vez que se restauró fue en 1991. La Virgen ya tenía algunas grietas o fisuras en varias partes, como las manos y los pies. También tiene algún desperfecto en el rostro», señala Ayala, que achaca el desgaste a las diferentes exposiciones públicas que se organizan al cabo del año para que la imagen reciba el culto y fervor de sus más fieles.

El director del centro de restauración, Javier Bernal, explicó por su parte que la talla se encuentra en un estado de conservación «bueno», pero que requiere de una limpieza superficial, consolidación de la policromía y un estudio radiográfico para analizar la estructura interna de la obra.

Sustituta de un Salzillo

Realizada en 1946 por encargo de José de la Figuera y Calín, marqués de Fuente el Sol y hermano mayor de la cofradía, la escultura fue concebida para reemplazar la talla original de Francisco Salzillo, destruida en 1936.

Benlliure aceptó el encargo con ciertas reticencias, consciente del difícil cometido de sustituir la carismática imagen salzillesca venerada en Cartagena desde 1750. Finalmente, el artista valenciano logró una representación profundamente emotiva del dolor mariano, inspirándose en un busto esbozado años antes para Zamora.

La Virgen del Primer Dolor luce en procesión un suntuoso manto diseñado por Balbino de la Cerra y bordado en oro sobre terciopelo encargado por Anita Vivancos en 1960, y procesiona sobre un trono cartagenero que sigue el modelo creado por Francisco Requena para la anterior imagen. En el año 2000, fue coronada canónicamente.