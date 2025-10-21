La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hermano mayor conversa con la consejera ante la Virgen. J. M. Rodríguez/ AGM

La Virgen del Primer Dolor de Cartagena viaja a Murcia para su restauración

La imagen de la Cofradía California pasó por el taller por última vez en 1991 y presenta desperfectos en manos, pies y rostro

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 21 de octubre 2025, 23:22

Comenta

La Virgen del Primer Dolor, de la Cofradía California, será intervenida por los técnicos del Centro de Restauración de la Región de Murcia. Con ese ... fin, la talla, obra de Mariano Benlliure, abandonó la iglesia de Santa María de Gracia este martes con rumbo a Murcia. A la salida de la escultura, protagonista junto al Prendimiento de todos los Miércoles Santo, asistió la alcaldesa, Noelia Arroyo, y la consejera de Cultura, Carmen Conesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  6. 6

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  7. 7

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  10. 10

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Virgen del Primer Dolor de Cartagena viaja a Murcia para su restauración

La Virgen del Primer Dolor de Cartagena viaja a Murcia para su restauración