El aula de estudio de El Algar, durante su inauguración. A. C.

Usuarios de las salas de estudio de Cartagena denuncian fallos en la climatización

El Ayuntamiento asegura que «está trabajando con las compañías para mejorar el servicio» tras recibir numerosas quejas por averías

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 18 de agosto 2025

Si ya los colegios encuentran problemas para mantener sus aulas abiertas en la recta final del curso por el calor, otros centros no escapan a ... los problemas de concentración derivados de tener que hincar los codos con el mercurio por las nubes. Es el caso de las aulas de estudio municipales. Algunos estudiantes han encontrado un ambiente asfixiante para releer y asimilar contenidos de cara al próximo examen. Algunos de ellos ha expresado su malestar a este periódico por las condiciones en las que se encuentran algunas de estas dependencias puestas en marcha recientemente por el Consistorio para atender los requerimientos de los más jóvenes, especialmente en Los Barreros y Barrio Peral.

