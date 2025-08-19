Usuarios de las salas de estudio de Cartagena denuncian fallos en la climatización

Si ya los colegios encuentran problemas para mantener sus aulas abiertas en la recta final del curso por el calor, otros centros no escapan a ... los problemas de concentración derivados de tener que hincar los codos con el mercurio por las nubes. Es el caso de las aulas de estudio municipales. Algunos estudiantes han encontrado un ambiente asfixiante para releer y asimilar contenidos de cara al próximo examen. Algunos de ellos ha expresado su malestar a este periódico por las condiciones en las que se encuentran algunas de estas dependencias puestas en marcha recientemente por el Consistorio para atender los requerimientos de los más jóvenes, especialmente en Los Barreros y Barrio Peral.

Según el testimonio de un usuario, los problemas más recurrentes son la avería de los aires acondicionados y la falta de conexión wifi, lo que ha dificultado el uso de estos espacios durante los últimos meses.

En el caso de Barrio Peral, los estudiantes aseguran que uno de los equipos de climatización estuvo averiado durante más de tres semanas, generando un ruido constante que hacía «muy difícil estudiar». Aunque el sistema ya fue reparado, todavía persisten ruidos intermitentes.

En cuanto a la conexión a internet, denuncian que el servicio lleva más de tres meses sin funcionar con normalidad, lo que afecta directamente a quienes necesitan recursos digitales para prepararse la materia antes de una cita decisiva, como podría ser una oposición.

Ante estas quejas, el Ayuntamiento de Cartagena recuerda, a preguntas de este periódico, que el aire acondicionado de Los Barreros quedó reparado «desde el viernes pasado». Portavoces oficiales aseguraron que «se está trabajando con las compañías para mejorar el servicio de internet, porque efectivamente está dando problemas».

Fuentes municipales señalaron, además, que estas incidencias son fruto del uso continuado de las instalaciones. No obstante, quisieron subrayar el esfuerzo realizado en los últimos años para dotar la ciudad de una red municipal de salas de estudio. «Hace nada no había ni una en el municipio y ahora contamos con diez abiertas, a las que se sumará en septiembre la del Estrecho de San Ginés, además de proyectos en marcha como el de Los Dolores», destacaron los mismos medios.

La Concejalía de Educación publicita en su web estos espacios como abiertos las 24 horas, todos los días de la semana (incluido festivos) y con acceso independiente al edificio donde se ubican. El acceso se realiza por medio de una tarjeta, facilitada por el Ayuntamiento, previa petición del interesado y firma por el interesado de las normas para acceso y uso.