Urbanismo llevará el Plan General al Pleno de octubre del Ayuntamiento de Cartagena tras contestar las últimas alegaciones

Empieza la cuenta atrás hacia el primer visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El equipo de gobierno, una vez finalice agosto &ndashmes ... prácticamente inhábil&ndash, iniciara las rondas de contactos previas con asociaciones vecinales, juntas municipales y grupos políticos este septiembre, ya con la vuelta de las vacaciones. Así lo avanza a LA VERDAD el concejal de Urbanismo, Diego Ortega (PP).

El también segundo teniente de alcalde celebra que el trámite esté avanzando después de, asegura, haber recibido la totalidad de los informes sectoriales solicitados. Algo que el edil considera ya un éxito por dos razones fundamentales. La primera es que la ausencia de alguno de estos informes sectoriales sirvió en los tribunales para invalidar el tumbado Plan General de 2012, el cual decayó después de que la Justicia diera la razón al promotor Tomás Olivo. Y es que son múltiples las administraciones requeridas, desde las dependientes del Estado como podría ser Costas o la Confederación Hidrográfica del Segura, como las dependientes de la Comunidad Autónoma a través de las diferentes consejerías que conforman el Gobierno regional.

La otra razón de peso es que la emisión de los informes depende de terceras administraciones que podrían haber torpedeado el avance al estar bajo manos de otros colores políticos. Cabe recordar que la aprobación del nuevo Plan General es uno de los principales objetivos del gabinete de Noelia Arroyo. Máxime cuando, tal y como avanzó la propia alcaldesa en una entrevista concedida a este periódico, su deseo es que el documento tenga su aprobación definitiva «sí o sí» antes de que finalice la presente legislatura, es decir, antes de las elecciones de mayo de 2027. En cualquier caso, desde el ejecutivo local valoran que sacar adelante un Plan General en ese tiempo es más que meritorio, pues en otros municipios abordar el trámite en su totalidad ha costado más de cuatro años.

El equipo de gobierno de Noelia Arroyo se ha marcado como objetivo abordar la aprobación definitiva antes de 2027

La revisión del documento actualmente vigente, que data de 1987, es visto por todos los sectores como un plan desactualizado, casi extemporáneo. Sin ir más lejos, aprobar un nuevo marco es una reivindicación largamente anhelada tanto desde el ámbito de los constructores como desde organizaciones patronales como la Cámara de Comercio y la COEC.

Plan Rambla

El Ayuntamiento lleva meses analizando las decenas de alegaciones presentadas. Una de ellas, según pudo saber este periódico es de Tomás Olivo y relativa a la edificabilidad del Plan Rambla, donde pese a contar con licencia para levantar un primer edificio desde hace años todavía siguen sin aparecer por allí las grúas. Las únicas obras en ese plan son las de urbanización en torno a la avenida del Cantón.

Otro de los objetivos del Plan General es habilitar nuevos usos en espacios patrimoniales. Sobre el papel está actualizar todos los elementos del sistema defensivo para que, conforme a normativa, estén perfectamente habilitados para albergar usos culturales. En el horizonte próximo, se presentan como proyectos clave la conversión en hotel del cuartel de Fajardo y la de los túneles del Espalmador en museo de submarinos.

La sesión de aprobación provisional se atisba para octubre. Después de esa sesión, se deberá abrir un segundo periodo de información pública, donde los interesados podrán alegar sobre aquellos aspectos que hayan sido modificados tras el primer periodo de información pública. Aunque en este punto no es infrecuente que asociaciones y particulares traten de reiterar sus alegaciones anteriores, que igualmente deben ser respondidas, aunque sea de nuevo de forma negativa.

Los grupos políticos se han mostrado asimismo especialmente ansiosos en los últimos plenos, tratando de obtener información puntual del estado del informe de las alegaciones por medio de diferentes preguntas dirigidas al edil Ortega. Hasta el momento, ningún partido ha avanzado ya que votará en contra del proyecto. Aunque no es descartable, no se sabrá con certeza hasta que el proyecto pase por la comisión de Urbanismo, previa al Pleno.