La UPCT destina 200.000 euros a nuevas fotovoltaicas Se van a colocar sobre la cubierta del edificio que alberga la Escuela de Agrónomos

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) continúa apostando por la sostenibilidad y el ahorro energético, y para demostrarlo ha aprobado una inversión de 200.000 euros, que serán destinados a nuevas instalaciones fotovoltáicas.

Concretamente, se van a colocar sobre la cubierta del edificio que alberga la Escuela de Agrónomos, situada en el campus universitario de Alfonso XIII y, tal y como ha calculado la propia UPCT, se encargarán de garantizar el autoabastecimiento de hasta el 30% del consumo actual.

Las nuevas instalaciones, cuya licitación fue publicada recientemente por el Vicerrectorado de Infraestructuras de la universidad, tienen un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas y propuestas hasta el próximo 19 de septiembre.

La fluctuación de los precios de la luz, unido a un compromiso patente con hacer de la UPCT una universidad energéticamente eficiente, han sido las principales motivaciones para poner en marcha este nuevo proyecto.

En referencia a estas dos cuestiones principales, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPCT, Manuel Alcaraz, destacó que «esta inversión pretende reforzar la apuesta por la sostenibilidad, a la vez que conseguir una mayor autonomía al ganar seguridad ante las oscilaciones del precio de la energía eléctrica».

La nueva instalación fotovoltaica de 200 kWp ocupará principalmente la cubierta del edificio de la Escuela de Agrónomos y se unirá próximamente a los 37.5 kWp instalados en las Escuelas de Navales y de Caminos y Minas.

Por su parte, el coordinador de Sostenibilidad, Antonio Vigueras, añadió, respecto a este proyecto, que se trata de «un paso importante en un edificio donde la climatización y la calefacción está plenamente electrificada».

