La solidaridad vecinal devuelve la fiesta a Canteras tras el incendio que afectó a su mural romano La Asociación de Vecinos cuantifica los daños y pérdidas, mientras que el Ayuntamiento de Cartagena asegura que intervendrá para arreglar la acera y la pintura

Jesús Nicolás Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:43 | Actualizado 11:51h.

Canteras amaneció este martes, día después del incendio que casi da al traste con sus fiestas, con las brasas aún recientes de la desgracia. El fuego del lunes calcinó las sillas y mesas que la Asociación de Vecinos había preparado para celebrar sus fiestas en la plaza del Pico Roldán. El accidente, que también afectó al mural romano que preside el espacio, no ha conseguido sin embargo apagar el ánimo de los vecinos.

«Lo vimos todo perdido, pero con el ánimo de la gente lo hemos sacado adelante», asegura Juan Manuel Pérez Ortega, presidente de la Asociación de Vecinos. «Pudimos poner las colchonetas para los críos, que no tienen culpa de nada y no queríamos dejarles sin ellas». La ayuda, sin embargo, no ha tardado en llegar: asociaciones de Galifa, Perín, Los Barreros y La Vaguada han cedido mesas y sillas hasta el día 16, cuando concluirán las fiestas. «Se han portado muy bien con nosotros. Nos han dado vasos, platos, de todo lo que nos iba haciendo falta», añade.

El incendio, que según los primeros indicios podría haber sido intencionado, se originó en las sillas apiladas junto al contenedor donde se guardaba material festivo. Así lo indican fuentes de la Concejalía de Festejos, que recuerda que este tipo de instalaciones se autorizan cada año para que las comisiones de fiestas guarden elementos como parrillas, barras o mesas. El calor generado por las llamas fundió congeladores, arcones y comida almacenada en el interior. «Al principio dijimos a los bomberos que solo faltaban unas cosas, pero conforme entramos vimos que había más pérdidas», lamenta Pérez Ortega. Entre el material destruido están los altavoces y la mesa de mezclas, aunque varios vecinos han ofrecido sus equipos de música para seguir adelante.

A pesar del contratiempo, el programa de fiestas continúa sin cambios. Desde el Ayuntamiento destacan que los servicios municipales ya trabajan en la reparación provisional de la acera afectada y que la restauración del mural romano se retomará tras los festejos.

«Entre la gente de Canteras que nos echó una mano y la de fuera hemos salido adelante», resume el presidente. Un espíritu que se refleja en una agenda repleta de actividades: desde concursos gastronómicos y verbenas hasta la tradicional procesión, pasando por juegos infantiles, música en directo y degustaciones. La plaza seguirá siendo, como en los últimos años, el epicentro de la celebración, para lo que cuentan con permiso municipal y seguro, afirman tanto desde la Asociación de Vecinos como desde el Consistorio.

Hasta el cierre de las fiestas, Canteras aún vivirá algunos de sus momentos más esperados: este jueves se celebrará la gran noche de migas, acompañada de música en vivo; el viernes, el esperado concurso de disfraces infantiles y el bingo popular; el sábado, la romería con carrozas y la verbena fin de fiestas; y el domingo, la traca final y el castillo de fuegos artificiales que pondrán el broche de oro a unas celebraciones demostrando que, en Canteras, el fuego prendió el mobiliario, pero la solidaridad y las ganas de celebrar prendieron más fuerte.