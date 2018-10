«Mi sentimiento de cartagenero me impulsa a pedir un coso multiusos» José Juan Aniorte, con el libro que presentará mañana. / P. SÁNCHEZ / AGM El escritor cartagenero José Juan Aniorte García presenta 'Cuesta del Ángel' G. M. P. Jueves, 18 octubre 2018, 09:00

'Cuesta del Ángel. Plaza de Toros de Los Antiguones (1854-1986)' es el título del libro que el geógrafo, exprofesor de Turismo, expresidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Cartagenero del Año 2006 José Juan Aniorte García ha dedicado a la historia del coso taurino local, cuyos últimos muros aún aguantan en pie frente al antiguo Hospital de Marina. Mañana lo presentará en el Nuevo Teatro Circo (21 horas) el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, en un singular acto que tendrá esencia taurina y fines benéficos.

-¿Qué hace alguien que no es aficionado a la fiesta nacional escribiendo sobre la plaza de toros?

-Es verdad que nunca me he sentido taurino, pero me gusta todo lo que afecta a Cartagena y a los cartageneros.

- ¿Qué mensaje ha querido dejar en esta obra

-Desde la década de los 70 del pasado siglo, he ido observando la pérdida del peso de Cartagena en la Región, mientras otras localidades han ido subiendo con la boca callada. Todos somos iguales y Cartagena, ciudad taurina, no se merece el silencio.

- ¿Qué le daban aquellas tardes de toros a Cartagena que ahora no le den otras fiestas y espectáculos? ¿Y qué siente cuando pasa por lo que queda de la calle del Ángel camino de Antiguones?

- Las tardes de toros son tardes de fiesta, de alegría, de meriendas, de risas y charlas. Y con esto no quiero decir que otras fiestas no lo aporten a nuestra ciudad, pero si mi convencimiento de que todos cabemos. La pérdida del nombre de la calle del Ángel, al igual que la del Alto, calles castizas de Cartagena, produce en mí el sentimiento de irreverencia y al subir por ella la nostalgia me invade porque afloran en mí recuerdos infantiles, como ocurre con miles de cartageneros.

-¿Cuál es el dato o anécdota más curiosa que describe en el libro?

-Son muchas las anécdotas sucedidas a lo largo de los 131 años de la historia de la plaza de toros de Cartagena, pero por destacar una, me comentaron que en un acto que se celebraba en el siglo XIX se colocó un globo aerostático en el centro del coso con personas en el interior de su cesto. Una fuerte racha de viento lo alejó de la plaza mientras este se elevaba, así que hubo que improvisar un lugar fuera del coso para que pudiera aterrizar.

-¿Debería tener Cartagena un nuevo coso taurino?

- Mi sentimiento de cartagenero me impulsa a pedir un coso multiusos, ya que con la benigna climatología sería muy adecuado para actos multitudinarios: conciertos, eventos deportivos y, por supuesto, para corridas de toros. Al margen de que esto contribuiría al relanzamiento de esta zona de nuestra ciudad.

-¿Cómo será la presentación?

-En esta presentación los protagonistas son los cartageneros. Los beneficios de esta obra serán íntegramente donados a la AECC de Cartagena, así como al Santo y Real Hospital de Caridad. La entrada es libre hasta completar aforo y solo pedimos un juguete para los niños que no pueden tenerlo; se podrán llevar a la Casa Cuna y a las asociaciones de vecinos de Las Seiscientas y de Los Mateos. Al final de la presentación se podrá adquirir el libro. Al ser un acto taurino, nos gustaría que las mujeres llevaran mantón de Manila. Contamos con la cesión desinteresada del Teatro Circo por parte de Gestípolis así como con la actuación también altruista de Las Musiquitas, de la Agrupación Musical Sauces, Floristería San Francisco, Sebas de Mr. Spot y la inestimable colaboración de amigos que con su tiempo, cariño y trabajo harán posible este acto: Antoñita Senise, Ginés Martínez, Alfonso Santos, Paco Sastre, María Dolores Cumbreras, Pedro Mustieles Jesús Pereda, Piedad Molina, Fernando de la Cierva, Alfonso Martínez, Paula De Haro así como de voluntarios de las asociaciones. Andrea y Marta Lucas, María del Mar Aniorte y Paula Serna echarán una mano a la entrada.