El sellado de los suelos avanza en El Llano

Los trabajos para restauración el área perimetral de Llano del Beal, en el municipio de Cartagena, avanzan a buen ritmo. Las máquinas continúan trabajando este verano para poder finalizar las obras antes de final de año, según las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica, que ya trabaja en sellar otros vertederos de la Sierra Minera entre Cartagena y La Unión.

Las obras en El Llano fueron las primeras en empezar y las más importantes, dado el peligro que tienen los metales pesados de la sierra sobre la población. Los operarios ya han preparado varias capas de tierra y geotextiles para enterrar los restos.

El proyecto abarca una superficie de 11,04 hectáreas en torno al pueblo y se divide en seis zonas que recibirán un tratamiento de material encalante y fitoestabilización, siendo tres de ellas, además, objeto de remodelación topográfica.