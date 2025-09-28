El puerto de Islas Menores y el de Mar de Cristal compartirán mismo concesionario

El Gobierno regional ha adjudicado la concesión del puerto de Mar de Cristal por un plazo de 20 años a la unión temporal de empresas ( ... UTE) formada por la constructora madrileña Aldesa y la murciana Telhidra. La oferta presentada por esta sociedad ha resultado ganadora durante la fase de concurso público gracias a las mejoras planteadas en sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, seguridad y fomento de las actividades náuticas.

La Consejería de Fomento, que dirige el consejero Jorge García Montoro, destacó que esta adjudicación permitirá modernizar el puerto «para hacerlo más seguro, sostenible y accesible en beneficio de los usuarios y vecinos».

La concesionaria prevé una inversión inicial de más de 97.000 euros, que se destinarán a diversas actuaciones de mejora en las instalaciones. En este sentido, los ganadores del concurso se comprometen a invertir 54.000 euros en la reparación del dique este, la compra de equipos de movimiento de embarcaciones en la zona varada y la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de datos en las torretas.

Ambas empresas prometen asimismo destinar 43.000 euros para reforzar la seguridad, con la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia, un puesto de vigilancia permanente y proyectores de 200 vatios con el fin de mejorar la visibilidad nocturna y de disuadir actos vandálicos.

Más accesibilidad

La oferta vencedora se complementa con mejoras en la accesibilidad, con maquinaria especializada para facilitar el embarque y desembarque de personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos y la incorporación de mobiliario como cambiadores de pañales.

Esta misma UTE que se ha hecho con el puerto de Mar de Cristal también gestiona desde hace meses el cercano puerto deportivo de Islas Menores, también en la ribera sur del Mar Menor, donde ha acometido recientemente diferentes reformas tras años en los que el recinto estuvo en manos de un club de socios y aficionados a la vela.

Fomento continuará la renovación de concesiones por el puerto deportivo de La Isleta, que se encuentra pendiente de adjudicación. Mientras, informan de que en las próximas semanas saldrán a licitación los de Los Nietos, Los Urrutias y Tomás Maestre, todos ellos situados en el entorno del Mar Menor.