Un hombre toma el sol junto a los barcos amarrados en Mar de Cristal. A. GIL

El puerto de Islas Menores y el de Mar de Cristal compartirán mismo concesionario

Las mercantiles Aldesa y Telhidra se comprometen a desembolsar de inicio 97.000 euros en mejoras de seguridad, maquinaria e instalaciones

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:07

El Gobierno regional ha adjudicado la concesión del puerto de Mar de Cristal por un plazo de 20 años a la unión temporal de empresas ( ... UTE) formada por la constructora madrileña Aldesa y la murciana Telhidra. La oferta presentada por esta sociedad ha resultado ganadora durante la fase de concurso público gracias a las mejoras planteadas en sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, seguridad y fomento de las actividades náuticas.

