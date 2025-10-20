Policías nacionales sin rango ejercen de jefes en Cartagena por falta de mandos El SUP denuncia que no se refleja en el sueldo de los agentes, que cobran 3.800 euros menos al año que superiores que tienen turnos especiales

LA VERDAD Cartagena Lunes, 20 de octubre 2025, 22:17

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este lunes que la Comisaría de Cartagena sufre una grave descoordinación derivada de la «distribución arbitraria» de los turnos de las escalas de mando, que disfrutan de «horarios a la carta». Esta situación, según el sindicato, provoca la ausencia de responsables policiales en numerosas franjas horarias, dejando en ocasiones al frente de la comisaría –con más de 300 agentes– a un policía de la escala básica.

La organización sindical considera «incomprensible» que, en un cuerpo jerarquizado donde los mandos perciben mayores retribuciones por su nivel de responsabilidad, estas tareas recaigan frecuentemente en agentes sin rango de mando o, en el mejor de los casos, en un subinspector. En las propias órdenes de servicio figura que, en ausencia de mandos, será el policía más antiguo quien asuma la jefatura.

Recuerdan que la Comisaría presta servicio a una ciudad de cerca de 220.000 habitantes y a infraestructuras como el CATE, el CETI, el puerto de mercancías y de cruceros, y zonas sensibles de tráfico de drogas. Pese a ello, el SUP alerta de que, «en muchas ocasiones», la responsabilidad recae en un solo agente.

El sindicato recuerda que la Comisaría debe vigilar la inmigración, el puerto y el tráfico de drogas

El sindicato critica además que varios mandos disfrutan de turnos especiales, como el actual servicio nocturno, que consiste en dos noches trabajadas por diez días libres. Señalan que cuando estas noches coinciden con fines de semana, los turnos alcanzan las 17 horas consecutivas, aunque «no siempre se cumplen de forma efectiva». El SUP reclama que estos mandos se integren en el turno 6x6 reglamentado por la Dirección General de la Policía.

Otra de las deficiencias señaladas afecta a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, donde denuncian que los cinco puestos de jefe de sección están vacantes. Según el sindicato, el responsable de la comisaría alega que los mandos designados para esas funciones desempeñan otros cometidos, evitando su reubicación «para no generar malestar».

El SUP denuncia que, mientras los agentes básicos son cambiados de puesto «según el antojo del responsable de turno», los cargos intermedios no asumen las funciones para las que cobran un complemento. Esto genera, además, según el SUP, una discriminación económica de hasta 3.800 euros anuales.