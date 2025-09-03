El Pcan de Cartagena pide a Turismo que incentive la restauración de la Casa Cervantes y el Gran Hotel Desde la formación recuerdan que se trata de dos de los edificios modernistas más importantes de la ciudad

El Partido Cantonal (Pcan) pidió este miércoles al Ayuntamiento que incentive la restauración del Gran Hotel y la Casa Cervantes, dos emblemáticos edificios modernistas del casco antiguo que presentan lonas en sus balcones. El partido cartagenerista resaltó que, si bien todas las guías y folletos turísticos muestran ambas edificaciones como exponentes de la arquitectura de Víctor Beltrí, los visitantes contemplaron sus miradores tapados durante este verano por su mal estado de conservación.

Desde el Pcan reconocieron que ambos inmuebles son de titularidad privada, pero valoraron que la Concejalía de Turismo y Cultura, que dirige la alcaldesa, Noelia Arroyo, «no puede quedarse de brazos cruzados cuando los principales monumentos se caen a trozos».

Señalan que los cartageneros echan en falta que la regidora tome la iniciativa «ante casos tan sangrantes y céntricos y que apremie a los propietarios a la rehabilitación, incluso con ayudas económicas si fuera necesario».

El Gran Hotel fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. Su construcción abarcó desde 1907 a 1916. Por su parte, la Casa Cervantes destaca como la carta de presentación de Beltrí en la ciudad en plena calle Mayor.