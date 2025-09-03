La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fachada de la Casa Cervantes se encuentra tapada con lonas. LV

El Pcan de Cartagena pide a Turismo que incentive la restauración de la Casa Cervantes y el Gran Hotel

Desde la formación recuerdan que se trata de dos de los edificios modernistas más importantes de la ciudad

LV

Cartagena

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:09

El Partido Cantonal (Pcan) pidió este miércoles al Ayuntamiento que incentive la restauración del Gran Hotel y la Casa Cervantes, dos emblemáticos edificios modernistas del casco antiguo que presentan lonas en sus balcones. El partido cartagenerista resaltó que, si bien todas las guías y folletos turísticos muestran ambas edificaciones como exponentes de la arquitectura de Víctor Beltrí, los visitantes contemplaron sus miradores tapados durante este verano por su mal estado de conservación.

Desde el Pcan reconocieron que ambos inmuebles son de titularidad privada, pero valoraron que la Concejalía de Turismo y Cultura, que dirige la alcaldesa, Noelia Arroyo, «no puede quedarse de brazos cruzados cuando los principales monumentos se caen a trozos».

Señalan que los cartageneros echan en falta que la regidora tome la iniciativa «ante casos tan sangrantes y céntricos y que apremie a los propietarios a la rehabilitación, incluso con ayudas económicas si fuera necesario».

El Gran Hotel fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. Su construcción abarcó desde 1907 a 1916. Por su parte, la Casa Cervantes destaca como la carta de presentación de Beltrí en la ciudad en plena calle Mayor.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  2. 2 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  5. 5 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  6. 6

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  9. 9 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  10. 10 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pcan de Cartagena pide a Turismo que incentive la restauración de la Casa Cervantes y el Gran Hotel

El Pcan de Cartagena pide a Turismo que incentive la restauración de la Casa Cervantes y el Gran Hotel