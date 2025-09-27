La patronal del metal pondrá la primera piedra en Los Camachos a finales de año La Fremm cuenta con licencia de obras desde julio y calcula que los trabajos se extenderán hasta 2027, cuando espera estar acogiendo los primeros cursos

Recreación del centro de formación de la Fremm en el polígono de Los Camachos.

Jesús Nicolás Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:09

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) iniciará antes de que acabe el año la construcción de su nuevo centro de formación en el polígono de Los Camachos. El proyecto, que se gestó hace más de cuatro años y forma parte del segundo plan estratégico de la patronal, supondrá una inversión total de 10,5 millones de euros —financiada al 50% con fondos públicos y privados— y estará operativo a comienzos de 2027.

Según explicó el presidente de Fremm, Alfonso Hernández Zapata, la iniciativa marcará «un antes y un después en la capacitación industrial de la Región», ya que permitirá formar cada año a más de 500 desempleados y 1.500 trabajadores en activo.

«Es una de las inversiones más importantes que va a tener mucha repercusión. Vamos a colaborar con todos los organismos competentes en Cartagena: la UPCT, las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio, COEC, el Ayuntamiento y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE)», destacó.

El nuevo centro, según Hernández, ha sido concebido como un referente arquitectónico y tecnológico. El concurso para su diseño y construcción recayó en los arquitectos Javier Peña —autor del CaixaForum de Valencia— y Juan Martínez Arce —que proyecta la futura rotonda elíptica de Murcia— y busca dotar a Cartagena de un inmueble «emblemático, sostenible e inteligente», en palabras del portavoz empresarial.

La construcción se ejecutará mediante un sistema modular que permitirá levantar el edificio en un plazo de año y medio. De hecho, la patronal confía en que la infraestructura pueda inaugurarse antes de lo previsto y estar lista para albergar sus primeros cursos a principios de 2027.

El presidente de Fremm agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena, que cedió los terrenos mediante concurso público con una concesión de 70 años y otorgó la licencia de obras el pasado julio. La patronal calcula que amortizará la inversión, de 10.5 millones, en 25 años gracias, subrayó, al apoyo político y financiero, recordando que el Gobierno regional aprobó el jueves su aportación de 5 millones.

«La colaboración público-privada ha sido clave. La moción salió adelante con unanimidad en la Asamblea Regional, y eso demuestra sensibilidad política. Es un proyecto que trasciende las siglas», señaló.

Proyección continental

Con este nuevo centro, la Fremm aspira a consolidarse como una de las federaciones del metal más grandes de Europa y reforzar la posición de la Región de Murcia en el mapa industrial.

El complejo servirá además , destacó Hernández, como polo de atracción de inversiones, al tiempo que contribuirá a proyectos estratégicos como el Caetra, vinculado al desarrollo de la industria de defensa. «Este centro va más allá de un beneficio social. Es un atractor de inversiones que generará economía, riqueza y empleo. Uno de los grandes cuellos de botella es la formación, y la Región va a ser punta de lanza y ejemplo en otros países», concluyó.