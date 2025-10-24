El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene

El Monte Sacro tendrá por fin el aparcamiento disuasorio que el gobierno municipal había prometido a los comerciantes y vecinos del centro. La ... alcaldesa Noelia Arroyo afirmó ayer que, si todo va de acuerdo a su previsión, este parking será una realidad a finales del próximo verano. «Esperamos que la licitación esté publicada durante la primera quincena de noviembre, adjudicar las obras entre enero y febrero de 2026 y, una vez que se adjudique serán seis meses de actuación», dijo.

El proyecto contempla la creación de hasta 220 plazas de aparcamiento, que permanecerá vallado, vigilado y gestionado por el Ayuntamiento, al que se accederá mediante un sistema automatizado, habilitando un vial que conectará la Muralla de Tierra con Sor Francisca Armendáriz. Además, las personas interesadas en dejar el vehículo en este nuevo aparcamiento deberán abonar un precio simbólico de un euro al día, que el Consistorio se compromete a destinar a fines solidarios.

Además, contará con una pista polideportiva infantil de cerca de 400 metros cuadrados, una de recreo canina de unos 600 metros y prevé también crear otro espacio más de esparcimiento para jóvenes y mayores. «Se trata de dar un uso provisional en una zona que requerirá grandes inversiones de cara al futuro para seguir recuperando patrimonio arqueológico, pero creemos que puede tener una utilidad inmediata y dar respuesta a las necesidades que nos han planteado tanto los residentes como los comerciantes», explicó la alcaldesa.

Catas arqueológicas

Esta actuación cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros. «Vamos a realizar una mínima intervención en una superficie de 14.000 metros cuadrados. Digo mínima porque es superficial, cuenta con todos los informes de la Dirección General de Bienes Culturales y es compatible con la recuperación posterior de los restos arqueológicos».

El diseño del proyecto incluye un pavimento con carácter temporal, con adoquines y «movimientos mínimos de tierras sobre una superficie que está muy estudiada porque se han hecho cerca de cuarenta catas arqueológicas para ver lo que tenemos que recuperar y conservar, pero al mismo tiempo damos una solución inmediata a los problemas que tenemos en el casco».

Arroyo hizo hincapié en que el proyecto forma parte de un plan con el que «estamos intentando coser el casco histórico con más servicios e integrar la recuperación de los restos arqueológicos con la vida que tiene que tener la zona y los proyectos que se tienen que desarrollar de vivienda asequible, nuevos comercios y nuevas residencias para estudiantes».

El objetivo es ordenar y acondicionar el entorno, conectándolo con el cerro mediante viales accesibles y seguros. También se acondicionarán los viales existentes en las calles Lizana, Villalba Larga, San Cristóbal Larga o del Pozo, y se abrirá una nueva conexión con la Muralla de Tierra. Todos los caminos serán de plataforma única accesible y contarán con 54 puntos de luz led, canalizaciones soterradas y la eliminación del tendido aéreo.

El Centro de Formación San Nicolás se ampliará para realizar prácticas con fuego real

La Junta de Gobierno celebrada este jueves aprobó la ampliación del Centro de Formación San Nicolás (CFSN) lo que permitirá disponer de más espacio tanto para la teoría como para las prácticas. El proyecto consiste en la ampliación del uso excepcional previamente autorizado en tres parcelas del polígono 20 de Los Camachos, para construir un campo de prácticas de fuego, emergencias químicas, espacios confinados y alturas, junto a nuevas aulas formativas.

«Esta ampliación permitirá crear un gran campo de prácticas especializado en emergencias industriales, fuego real, espacios confinados y trabajos en altura», manifestó la alcaldesa Noelia Arroyo, quien destacó que «este proyecto consolida a Cartagena como un centro de referencia especializado en formación en el ámbito de la seguridad industrial, la prevención y protección civil».

Las nuevas instalaciones que se van a construir para este centro incluirán simuladores de fuego, emergencias químicas, galerías de entrenamiento, zonas de rescate, un nuevo edificio de aulas, así como talleres, con los que Arroyo aseguró «van duplicar la capacidad de formación» del centro San Nicolás.

El proyecto contempla una superficie completa de 38.755 metros cuadrados, con una edificabilidad inferior al 8% del total. Con él se prevé la creación de, al menos, veintidós empleos directos y hasta un centenar indirectos, y la Junta consideró que se justifica como una infraestructura estratégica para la formación profesional, industrial y de protección civil.

La Junta de Gobierno remitirá el expediente a la Consejería de Fomento para la tramitación definitiva de la autorización excepcional. El expediente cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables y no ha recibido alegaciones en el periodo de información pública.