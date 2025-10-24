La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen superpuesta en la que se puede ver la zona del Monte Sacro en la que se va a llevar a cabo el proyecto para crear un aparcamiento y las áreas de esparcimiento. AC

El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene

Dejar el coche en este espacio tendrá un coste simbólico de un euro al día, que el Consistorio se compromete a donar a una entidad benéfica

Eva Cavas

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:38

Comenta

El Monte Sacro tendrá por fin el aparcamiento disuasorio que el gobierno municipal había prometido a los comerciantes y vecinos del centro. La ... alcaldesa Noelia Arroyo afirmó ayer que, si todo va de acuerdo a su previsión, este parking será una realidad a finales del próximo verano. «Esperamos que la licitación esté publicada durante la primera quincena de noviembre, adjudicar las obras entre enero y febrero de 2026 y, una vez que se adjudique serán seis meses de actuación», dijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  6. 6

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina
  10. 10

    La Comunidad renueva tras más de 20 años la ley regional del Voluntariado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene

El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene