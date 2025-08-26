El PSOE de Cartagena pide una actuación en la casa molino del Monte Sacro Los socialistas recuerdan que esta propiedad municipal fue rehabilitada en 2019 y que está declarada como Bien de Interés Cultural

El PSOE denunció esta semana el mal estado de la Casa Molino del Monte Sacro. Los socialistas critican que, desde que se intervino sobre él en 2019, este espacio, que pertenece al Ayuntamiento de Cartagena y que está declarado Bien de Interés Cultural, está «abandonado».

El grupo municipal encabezado por Manuel Torres criticó que el antiguo ingenio harinero está lleno de pintadas y su entorno sucio e invadido por los matorrales. El portavoz del PSOE cartageneró reclamó en este sentido su limpieza y adecuación para que sea el atractivo turístico que su valor patrimonial e histórico merece.

«Podría resultar muy atractivo para los turistas y, sin embargo, el entorno no invita a visitar este espacio, sino más bien a evitarlo, porque está lleno de matorrales y basura, ofreciendo una imagen de desidia absoluta, que se incrementa con las pinturas que se han hecho sobre el molino, restándole valor a pesar de que se trata de un Bien de Interés Cultural», declaró Torres.

Los socialistas señalaron que la administración está obligada a conservar los BIC en buen estado, «pero el equipo de gobierno de PP y Vox parece haber olvidado por la lamentable situación en la que se encuentra este Molino».

El molino del Monte Sacro fue construido durante la Guerra de la Independencia para que, en caso de asedio, la población no quedara sin harina. Mantuvo su labor de molienda hasta finales del siglo XIX. Fue utilizado como vivienda durante el siglo XX, al igual que el molino de la Cima, del Molinete. El de San Cristóbal, del mismo cerro, fue convertido en ermita en el siglo XVIII.

