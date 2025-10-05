Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús Vecinos y amigos de la pareja se concentraron a en la entrada para rendir homenaje a la fallecida

«Justicia para Margaret», rezaba uno de los carteles con los que medio centenar de vecinos, amigos de la pareja, usuarios e integrantes de la Asociación Cala Morena se concentraron este domingo a las puertas del camping de El Portús. El principal objetivo de la protesta fue mostrar su respaldo al marido de la fallecida, Colin Stewart de 89 años, que permanece en su vivienda del camping. «Queremos que Colin sepa que estamos aquí para apoyarlo y también mostrarle nuestras condolencias por su pérdida», comentó Javier Suárez, miembro de la Asociación y antiguo vecino del camping.

La concentración fue convocada por este colectivo que aprovechó para denunciar «lo que han venido sufriendo y lo incómoda que se les ha hecho la vida a estas personas y al resto que continúa viviendo en el camping sin que nadie les haya dado una solución».

A pesar de que la Guardia Civil continúa investigando el fallecimiento de Margaret, los asistentes a la concentración afirmaron que «lo que ella y su marido querían era poder terminar sus vidas tranquilamente en la casa en la que habían vivido muy dignamente desde hace 36 años y eso se lo estaban negando».

En referencia a las responsabilidades institucionales que pidieron ayer en el comunicado, Javier Suárez recordó que «en noviembre de 2023 se hizo una moción y todo el Ayuntamiento estuvo de acuerdo en mediar y poner las medidas oportunas para poder llegar a un acuerdo y llevar esto a buen término, pero no se ha solucionado nada. Al final ha tenido que haber una muerte y no sabemos lo que tiene que pasar para que esto se solucione».

Suárez hizo referencia a la moción presentada hace dos años por la edil del PSOE Isabel Andreu en la que indicó que «la sociedad explotadora del camping, y propietaria del suelo sobre el que están construidas y edificadas las viviendas de los residentes, ha requerido a los mismos que abandonen sus hogares esgrimiendo la no revocación de los contratos de derecho de superficie de las parcelas sobre las que se levantan sus casas».

Desde el Ayuntamiento de Cartagena indicaron que la pareja había rechazado, hasta en tres ocasiones, la ayuda que les fue ofrecida desde Servicios Sociales y de los técnicos del Servicio de Asistencia a la Vivienda e Intermediación, lo que impidió que pudieran redactar el informe de vulnerabilidad solicitado por el juez que instruye la causa del camping.

Sobre esto, Suárez mantiene que «esa no es la solución que ellos necesitan. Con 80 años qué les proponían, ¿llevarles a una residencia o a una casa que no es la suya? Lo que ellos querían era quedarse en su casa y que alguien les explicase por qué en los 36 años que han estado viviendo ahí nadie les ha dicho que eso era ilegal y les han permitido hacerlo. Todo el dinero que tienen está invertido ahí».

Quedan 24 de 400 vecinos

De los 400 vecinos que se encontraban viviendo en el camping a finales de 2023, ahora son solo 24 las personas que se resisten a dejar las que, como en el caso de la pareja británica, son sus únicas viviendas.

«Nosotros nos tuvimos que ir porque cambiaron el acuerdo que yo había establecido con la anterior dirección del camping. Cuando nos fuimos nos dijeron que iban a derribarlas, pero hace ya un año que no estamos aquí y mi casa sigue en pie», afirmó Juan Antonio, uno de los antiguos residentes.

En cuanto al papel que ha tenido la anterior empresa propietaria en la pérdida de sus casas, Juan Antonio explicó que «cuando estaban ultimando las negociaciones para vender a nosotros nos dijeron que no iba a cambiar absolutamente nada para los vecinos, que como mucho iría a mejor porque habría más servicios. Luego han intentado pedirnos disculpas, pero las disculpas sirven de poco ya».

