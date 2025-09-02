Una treintena de cursos ofrecerán formación gratuita a los jóvenes de Cartagena hasta final de año

LV Cartagena Martes, 2 de septiembre 2025, 23:38

Treinta acciones formativas gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años, constituyen el programa formativo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena para este segundo semestre del año.

La principal finalidad de estos cursos, en los que se espera la participación de 360 jóvenes, es facilitar que adquieran o mejoren competencias, habilidades y conocimientos para crecer personalmente y avanzar en su trayectoria hacia el empleo.

Idiomas, competencias digitales y relación con la Administración Pública, el ámbito sanitario, la seguridad industrial, recursos para el tiempo libre, así como técnicas y preparación para el acceso al empleo, son los campos profesionales que abordan estos cursos.

De las acciones formativas destacan las dirigidas a idiomas, con talleres de inglés de preparación para certificación Cambridge o el curso de Español para Extranjeros, para que puedan optar a formación complementaria, certificaciones profesionales, y facilitar así su incorporación al mercado laboral.