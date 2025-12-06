El juez que archivó el caso de Zinsa no recibió parte de la información

Un fallo en la plataforma digital desde la que se envía información a los juzgados provocó que parte de la información aportada por los vecinos ... de Torreciega no llegara al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que archivó el caso contra Cartagena Parque por los suelos contaminados de Zinsa.

El portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados, Pedro Gálvez, explicó que no sólo el recurso presentado se había quedado en la bandeja de entrada, sino también el informe pericial «con los resultados de la toma de muestras y nuestras analíticas. Las pruebas empíricas de todo lo que está pasando aquí».

Al descubrir esto, los vecinos enviaron «un ruego pidiendo al juez que tuviera en cuanta la documentación que no había recibido hasta ahora, pero nos han contestado que se mantiene el sobreseimiento».

Ante esta situación, Gálvez asegura que se sienten «indefensos» y que esperarán a que se pronuncie la Audiencia Nacional, pero están barajando interponer un recurso de nulidad y un contencioso administrativo contra la administración competente, la Consejería de Medio Ambiente. «Al final es lo único que puede solucionar el problema. No sé qué otro amparo tenemos los vecinos. La Consejería fue responsable de este problema desde 2009 y hasta 2020 que adjudicó los terrenos a Cartagena Parque. En la propia autorización de la Comunidad se recoge que tienen que sellar las balsas, pero nadie les obliga y cuando presentan un proyecto les dicen que no, que ahora hay que sacarlos de ahí. Por aquí no ha venido nadie a tomar muestras para ver los metales pesados que tenemos en nuestras propias casas. Están vulnerando mis derechos fundamentales y si tengo que irme a Bruselas lo haré».