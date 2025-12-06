El 65% de los hosteleros de Cartagena auguran una alta ocupación durante el puente La encuesta realizada por Hostecar revela también que ya cuentan con más reservas en Navidad que el año pasado

La asociación de hosteleros de Cartagena (Hostecar) prevé un puente de diciembre especialmente favorable para el sector, según se desprende de los resultados de la encuesta realizada esta semana entre los establecimientos asociados. Las previsiones apuntan a un alto volumen de reservas y a una actividad especialmente intensa en la ciudad de Cartagena.

Los datos recopilados, destacan que el 65% de los hosteleros consultados asegura tener una previsión alta de ocupación para estos días festivos, situándose las expectativas en cifras muy similares a las del año pasado. Los resultados confirman además que la mayoría de los restaurantes y bares afrontan estas fechas con un notable aumento de la demanda, especialmente en zonas céntricas y áreas de mayor movimiento turístico.

En comparación con 2024, los hosteleros señalan que el volumen de reservas es ligeramente mayor, consolidando la tendencia positiva del sector. Además, Hostecar destaca que en Cartagena las reservas de Navidad no han esperado: las comidas y cenas de empresa han impulsado una ocupación muy elevada y varios restaurantes ya rozan o han alcanzado el lleno para la segunda y tercera semana de este mes.

De forma paralela, las reservas para los días más señalados de la Navidad —Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo— ya comienzan a reflejarse de manera consistente, anticipando un diciembre especialmente fuerte en términos de actividad.

La encuesta también revela que la mayoría de establecimientos prevé que la facturación de diciembre será superior a la registrada en el mes anterior, impulsada por el puente, los eventos corporativos y las celebraciones familiares. El sector afronta este periodo con optimismo, pese a que un porcentaje muy elevado de empresarios reconoce haber tenido dificultades para encontrar personal, uno de los retos recurrentes del tejido hostelero.

La combinación de gastronomía, ambiente navideño, eventos culturales y la creciente apuesta por Cartagena como destino de escapadas está generando un elevado flujo de reservas que, según Hostecar, se mantendrá durante todo el puente.

