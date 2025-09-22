La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de policía junto al presunto agresor herido en el suelo en una imagen difundida por redes sociales.

Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor

Los hechos tuvieron lugar el sábado junto a la rambla de Benipila. El autor fue detenido tras ser encontrado por la Policía Local ensangrentado y tendido en el suelo

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:12

El primer sábado de las fiestas de Carthagineses y Romanos se saldó con un herido por arma blanca. Un joven tuvo que ser atendido después ... de que otro le asestará un pinchazo con un objeto punzante en el glúteo. Posteriormente, tuvo lugar una pelea en la que el presunto agresor fue golpeado y, como resultado, acabó con la cara ensangrentada y tendido sobre el lecho de la rambla de Benipila.

