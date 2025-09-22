Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor

El primer sábado de las fiestas de Carthagineses y Romanos se saldó con un herido por arma blanca. Un joven tuvo que ser atendido después ... de que otro le asestará un pinchazo con un objeto punzante en el glúteo. Posteriormente, tuvo lugar una pelea en la que el presunto agresor fue golpeado y, como resultado, acabó con la cara ensangrentada y tendido sobre el lecho de la rambla de Benipila.

Hasta el escenario de los hechos, en pleno cauce urbano, se acercó una patrulla de la Policía Local. Los agentes atendieron al chico y le sacaron de la rambla. En ese momento, un grupo de jóvenes advirtió a los policías de que era el presunto autor de una agresión con arma blanca, siendo trasladado después a un centro para recibir atención sanitaria. Todo ello en calidad de detenido por un presunto delito de lesiones.

Tras ser inspeccionado de sus heridas, la Policía Local puso al arrestado a disposición de la Policía Nacional, según indicaron fuentes municipales consultadas por este periódico. A preguntas de LA VERDAD, portavoces oficiales de la Policía Nacional afirmaron por su parte que no les consta que se haya presentado ninguna denuncia por estos hechos.

Las imágenes del joven, con el rostro teñido de sangre, han circulado como la pólvora por redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde abundan comentarios expresando estupefacción ante la dureza de las imágenes. En la grabación, se observa cómo uno de los uniformados, de rodillas, dialoga con el arrestado mientras permanece todavía tumbado en plena rambla tras haber recibido numerosos golpes.

Las imágenes de esta intervención se han difundido en redes junto a otras de una pelea entre una decena de jóvenes que tuvo lugar el pasado viernes. Otros hechos distintos que, sin embargo, guardan como elemento en común que también tuvieron lugar en la rambla; en este caso, en un punto cercano al estadio Cartagonova y al campamento festero. En este vídeo, se observa como, ante un numeroso público, uno de los implicados en la reyerta es derribado y acaba en el suelo recibiendo patadas.