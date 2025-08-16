La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El camión volcado en la autovía, este sábado. LV

Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena

El accidente provocó retenciones en la mañana de este sábado

LA VERDAD

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:31

Tres personas resultaron heridas en la mañana de este sábado al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena. El accidente se produjo cerca de la salida hacía la AP-7 (Vera - Cartagena) y provocó retenciones en la carretera al tener que cortar un carril y parte del otro.

A las 10.20 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia recibió numerosas llamadas alertando de un aparatoso accidente de circulación. Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender la emergencia.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Santa Lucía de Cartagena. Se trata de dos hombres de 55 y 35 años, y una mujer de 38.

