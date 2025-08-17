Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena El accidente, que ocurrió a las 7.20 horas de este domingo, sucedió frente al Batel

Una mujer de 55 años resultó herida en la mañana de este domingo al chocar su turismo frontalmente contra una palmera. A las 7.20 horas, numerosas llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaron del accidente, que tuvo lugar en el Puerto de Cartagena, frente al Batel.

. Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato una patrulla de la Policía Local de Cartagena y servicios sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. La mujer, a consecuencia del impacto, fue trasladada al hospital Santa Lucía para ser atendida de sus heridas.