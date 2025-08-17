La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del hospital Santa Lucía. Pablo Sánchez / AGM

Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena

El accidente, que ocurrió a las 7.20 horas de este domingo, sucedió frente al Batel

LA VERDAD

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:38

Una mujer de 55 años resultó herida en la mañana de este domingo al chocar su turismo frontalmente contra una palmera. A las 7.20 horas, numerosas llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaron del accidente, que tuvo lugar en el Puerto de Cartagena, frente al Batel.

. Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato una patrulla de la Policía Local de Cartagena y servicios sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. La mujer, a consecuencia del impacto, fue trasladada al hospital Santa Lucía para ser atendida de sus heridas.

