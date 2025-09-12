La Guardia Civil denuncia en Cartagena que el mal estado de los coches obliga a suspender patrullas
Desde la AUGC advierten de que los cuarteles de Cabo de Palos, El Algar y Torre Pacheco no tienen ningún vehículo operativo
C. R.
Cartagena
Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:24
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar el mal estado en el que se encuentran los vehículos oficiales que operan ... en la comarca de Cartagena. Tal y como aseguran desde el colectivo, «la mayoría de los vehículos oficiales superan los 15 o 20 años de antigüedad y los 500.000 kilómetros recorridos. Las averías son continuas y diversas tales como rotura de motor, de aire acondicionado, del interior e incluso de la pintura y los logos. La situación ha llegado a su límite y afecta de modo grave al servicio ciudadano y a la seguridad de los guardias civiles».
Especialmente sangrante es el caso de los coches con los que cuentan en los cuarteles de Cabo de Palos, El Algar y Torre Pacheco que «actualmente no tienen vehículos operativos». En cuanto a los de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, desde la AUGC aseguran que los que tienen son muy limitados y los pocos existentes están continuamente inoperativos por averías mecánicas.
«Tal es la gravedad que incluso se ha prestado servicio en vehículos sin climatización o con averías leves, con el objetivo de mantener un número mínimo de patrullas, aunque sea en malas condiciones». La asociación manifestó también que se ha recurrido al préstamo de coches entre las distintas unidades. «Incluso se utilizan los vehículos de investigación camuflados en los traslados de detenidos».
Un «wallapop» particular
Según la AUGC, los efectivos han instalado una suerte de «wallapop» en el que cada día se solicita qué cuartel tiene un vehículo operativo para ser utilizado y los efectivos los recogen al inicio de cada jornada de trabajo y lo devuelven al terminar. «Cuando todo esto no es posible se llega a suspender patrullas de Seguridad Ciudadana»
Por ello han solicitado a la Jefatura de la quinta zona de Murcia una solución urgente con la adjudicación de nuevos coches o la reubicación desde otras unidades de la Región.
Este periódico trató de recabar la versión de la Delegación de Gobierno sobre este asunto, pero no obtuvo respuesta.
