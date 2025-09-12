La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo de la Guardia Civil subido a una grúa para su reparación. LV

La Guardia Civil denuncia en Cartagena que el mal estado de los coches obliga a suspender patrullas

Desde la AUGC advierten de que los cuarteles de Cabo de Palos, El Algar y Torre Pacheco no tienen ningún vehículo operativo

C. R.

Cartagena

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:24

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar el mal estado en el que se encuentran los vehículos oficiales que operan ... en la comarca de Cartagena. Tal y como aseguran desde el colectivo, «la mayoría de los vehículos oficiales superan los 15 o 20 años de antigüedad y los 500.000 kilómetros recorridos. Las averías son continuas y diversas tales como rotura de motor, de aire acondicionado, del interior e incluso de la pintura y los logos. La situación ha llegado a su límite y afecta de modo grave al servicio ciudadano y a la seguridad de los guardias civiles».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  4. 4 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  5. 5

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  6. 6

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  7. 7 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  8. 8

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Guardia Civil denuncia en Cartagena que el mal estado de los coches obliga a suspender patrullas

La Guardia Civil denuncia en Cartagena que el mal estado de los coches obliga a suspender patrullas