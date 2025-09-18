Dos investigadas por un incendio en la Batería de Castillitos tras usar fuegos artificiales sin autorización Los agentes encontraron en el lugar medio centenar de artificios pirotécnicos de diversa clase y encendedores

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales', ha desarrollado la operación 'Bengala', una investigación iniciada para esclarecer el incendio que calcinó alrededor de una hectárea el pasado mes de junio en el paraje Batería de Castillitos, término municipal de Cartagena, que ha culminado con la identificación, localización e investigación de dos mujeres, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de delito incendio forestal por negligencia

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de junio en el paraje Batería de Castillitos, término municipal de Cartagena, en la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso. Las llamas arrasaron una hectárea de terreno clasificado como Espacio Natural Protegido integrado en la Red Natura 2000, bajo las figuras de protección L.I.C (Lugar de Importancia Comunitaria) y Z.E.P.A (Zona de Especial Protección para las Aves).

Una vez sofocado el incendio, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se trasladaron a la zona afectada para llevar a cabo una exhaustiva inspección técnico-ocular del terreno. Los investigadores comprobaron 'in situ' que el fuego se originó por la utilización de fuegos artificiales, donde intervinieron medio centenar de artificios pirotécnicos de varias clases, que iban a ser utilizados, así como varios encendedores.

Las pesquisas practicadas por los guardias civiles permitieron constatar la implicación directa de dos personas que, unas horas antes de producirse el incendio, se dedicaron a hacer uso de fuegos artificiales sin ningún tipo de autorización, que originó el fuego por la negligencia de las personas responsables de su lanzamiento.

El contacto del combustible vegetal con el artificio pirotécnico, junto con las condiciones climatológicas que se daban el día de los hechos, la elevada temperatura y la escasa humedad originaron el incendio forestal y contribuyeron a que se propagara de forma descontrolada.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha localizado e investigado a las dos sospechosas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de delito de incendio forestal por negligencia.

Colaboración con la Policía Local de Cartagena y la BRIDA de la CARM Durante el desarrollo de la operación, los especialistas del SEPRONA de la Guardia Civil han contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena y de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) pertenecientes al cuerpo de los Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).